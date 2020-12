Toyota heeft op de Japanse markt zopas de C-Pod gelanceerd, de toekomstige microcar voor stadsgebruik. Met twee zitplaatsen en een elektromotor die de achteras aandrijft, is de C-Pod slechts 2,5 m lang en 1,55 m breed, genoeg om zich in de kleinste parkeerplaats in de stad te murwen. Hij is bovendien bijzonder wendbaar dankzij de erg kleine de draaicirkel. Ondanks de compacte afmetingen hebben de inzittenden meer dan voldoende ruimte en ze kijken op een dashboard dat vergelijkbaar is met dat van een klassieke wagen.

De designers geven aan dat men de C-Pod als een volwaardige auto moet zien en niet als een goedkoop instapmodel. Het afwerkingsniveau en de gebruikte materialen zijn wat je van een Toyota mag verwachten. De motor levert ongeveer 15 pk, wat volstaat om een topsnelheid van 60 km/u te realiseren en dat is genoeg om in de stad te rijden. Vooral nu de maximumsnelheid in steeds meer (drukke) steden wordt teruggeschroefd naar 30 km/u (Ook in Brussel zal dit vanaf 1 januari 2021 het geval zijn).

De batterij zou een rijbereik van 150 km moeten realiseren volgens de WLTP-cyclus. Aan een conventioneel stopcontact duurt ongeveer 16 uur om de batterij volledig op te laden. Aan een snellere wallbox lukt één en ander op 5 uur. In Japan vraagt Toyota ? 13.500 voor de C-Pod. In een eerste fase zal de constructeur het wagentje vooral aan bedrijven en lokale overheden verkopen. De C-Pod is ideaal als deelwagen en kan worden ingezet in de grote Europese metropolen. Op dit ogenblik heeft Toyota echter helemaal geen plannen om het elektrische wagentje ook op het Oude Continent te commercialiseren.(Belga)

