Toyota C-HR: Voor Europa, door Europa, in België

Toyota, nummer één in de wereld, behoort tot de grootste werkgevers in ons land. De Europese hoofdzetel en het onderzoeks- & ontwikkelingscentrum van Toyota Europe zijn in Brussel gevestigd. Daar is zopas de tweede generatie C-HR voorgesteld. Die zal enkel in Europa worden verkocht en bezit alle kwaliteiten om een bestseller te worden.

Het Toyota Technical Center in Zaventem is zonder twijfel het best beveiligde bedrijfsterrein van het land. De site bestaat sinds 1984, beslaat intussen 26.000 m2 en is enkel vanuit de lucht min of meer zichtbaar voor paparazzi. Daar is een goede reden voor. Hier werken zo’n 1700 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en designers aan de toekomstige modellen van Toyota voor de Europese markt.

Een kwart van de medewerkers is Belg, de resterende driekwart komt uit zowat alle hoeken van de wereld. Van laag tot hoog, iedereen moet vroeg uit de veren door het grote tijdsverschil met Japan. In de zomer bedraagt dat 7 uren, in de winter 8. Dat resulteert in lange werkdagen, zowel hier als daar.

10 jaar garantie

So what? De verbondenheid met het bedrijf is groot, het personeelsverloop klein. Alle medewerkers dragen hetzelfde grijze werkplunje, de voertaal is Engels. Honderd-en-een regels en regeltjes zorgen ervoor dat iedereen in de pas loopt. Buiten de lijntjes kleuren is not done.

In de filosofie van Toyota is alleen het beste goed genoeg. De Japanse constructeur wil op die manier de beste zijn én de nummer één blijven in de internationale automobielwereld. De veelheid aan strenge kwaliteitscontroles lijkt Westerlingen van het goede te veel, maar resulteert wel in een hoge score inzake kwaliteit van gebruikte materialen, afwerking en betrouwbaarheid. Daardoor kan Toyota zijn klanten een uitzonderlijk lange garantieperiode van tien jaar aanbieden. Bij de Europese merken beperkt de waarborg zich tot twee à drie jaar.

Voor Europa, door Europa

Dat Toyota nummer één in de wereld is geworden én gebleven, heeft er onder andere mee te maken dat de bazen in Japan in een vroeg stadium hebben begrepen dat je culturele verschillen ernstig moet nemen, dat je moet inspelen op de eigenheden van de verschillende markten en op de voorkeuren en smaken van de lokale bevolking.

Het oprichten van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zaventem en een designstudio in Nice bewijst dat het Toyota menens is met de baseline ‘Voor Europa, door Europa’. De medewerkers on site zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de hun toevertrouwde projecten, in nauw overleg weliswaar met de hoofdzetel in Japan.

Leuvenaar Wim Iterbeke is Head of Product Planning Development van het Toyota Technical Centre in Zaventem. ‘Wij vormen een onderdeel van een groter geheel. De manpower van het R&D centrum in Japan is uiteraard vele malen groter en wij maken graag en dankbaar gebruik van hun knowhow en ervaring. Daartegenover biedt een klein team als het onze het voordeel dat beslissingen snel kunnen worden genomen én uitgevoerd. Onze werkdag begint met een evaluatie van de evolutie van de projecten met de departementsverantwoordelijken. Op de manier spelen wij kort op de bal en kunnen, indien nodig, meteen aanpassingen doen of verbeteringen aanbrengen. Dat is nodig om on schedule te blijven. Afwijkingen op het tijdsschema moeten te allen prijzen worden voorkomen.’

Just-in-time

Voor Japanners betekent just-in-time ook letterlijk just-in-time, geen seconde te vroeg maar ook geen seconde te laat. Voor de ontwikkeling van de tweede generatie C-HR kregen Wim Iterbeke en zijn team precies 32 maanden de tijd. ‘Dat grote tijdsdruk voor extra stress zorgt, is normaal. Wat deze opdracht onderscheidt van andere is het feit dat de nieuwe C-HR het eerste model is dat volledig door het Europese R&D centrum in Zaventem is ontwikkeld. De grootste uitdaging bestond erin een zeer markante concept car bijna een-op-een in een seriemodel te transformeren’, klinkt het.

‘Op piekmomenten waren er 300 ingenieurs tegelijkertijd aan de slag’, gaat Iterbeke verder. ‘Schouder aan schouder hebben wij het beste van onszelf gegeven om deze moeilijke opdracht binnen een zeer strak tijdschema en ondanks corona tot een goed einde te brengen. In alle bescheidenheid durf ik te stellen dat het welslagen van het C-HR-project een mijlpaal betekent in de geschiedenis van ons R&D centrum. Met zijn allen hebben wij bewezen tot wat wij in moeilijke omstandigheden in staat zijn. Dat opent perspectieven wat betreft de ontwikkeling van toekomstige nieuwe Toyota-modellen in ons land.’

Op de ingeslagen weg verdergaan

De eerste generatie Toyota C-HR dateert van 2016 en werd aanvankelijk op vrij gemengde gevoelens onthaald. Zijn futuristische vormgeving was ongewoon voor het mainstream Toyota en zorgde voor geanimeerde discussies tussen voor- en tegenstanders.

Toyota zelf sprak over een berekend risico over wat achteraf een schot in de roos bleek te zijn. De C-HR groeide snel uit tot een bestseller die vooral nieuwe klanten aantrok, zowel jong als oud. Het betrof nieuwe klanten die oog hadden voor innovatief design en die de gemiddelde leeftijd van de Toyota-klanten fors naar beneden haalden.

Toen op de hoofdzetel van Toyota Motor Europe in Brussel de eerste gesprekken over een opvolger van start gingen, werd er lang gediscussieerd over hoe de tweede generatie er moest uitzien. Meer van hetzelfde of opnieuw een spraakmakend model dat over de tongen zou gaan. Uiteindelijk werd geopteerd voor meer van hetzelfde, maar beter. Een verstandige beslissing mede ingegeven door de respons van een grootschalige bevraging van de man en vrouw in de straat. Het aspect design is voor kandidaat-kopers inderdaad een belangrijk beslissingscriterium geworden.

Het mag gezegd, de designers van Toyota hebben puik werk geleverd. De tweede generatie C-HR is een streling voor het oog, de markante front en achterkant refereren aan de nieuwe vormtaal van Toyota die (eindelijk) een herkenbaar en samenhangend merkgezicht heeft opgeleverd.

In het geval van de C-HR hebben de stilistische kunstgrepen geresulteerd in een coupéachtig ontwerp dat niemand onbewogen laat maar veel minder polariseert dat de eerste generatie. De designers nu hadden een veel duidelijker en samenhangender beeld voor ogen dan hun collega’s tien jaar geleden en dat leverde enkele knappe vondsten op. Diagonaal over de achterportieren lopen twee laklagen over elkaar waardoor de achterportieren kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn en de pijlvorm van de flank wordt geaccentueerd.

De coupéachtige vorm van de C-HR oogt verleidelijk maar heeft ook nadelen. De achterste zijruiten blijven klein, voor kinderen te klein naar mijn aanvoelen. Voor volwassenen op de achterste zetelrij verloopt het in- en uitstappen minder vlot dan gewenst. Ook het ruimte-aanbod achteraan kan beter. De bank staat aan de lage kant waardoor je als volwassene met opgetrokken benen moet meereizen wat irritaties opwekt. Ook de werking van de zogenaamde bestuurdersmonitor werkt op de zenuwen. Die stuurt constant en tot vervelens toe waarschuwingssignalen voor alles en nog wat uit, zo wil het de overheid krijg ik te horen van een Toyota-ingenieur.

Daarmee heb ik de meest in het oog springende minpunten de revue laten passeren. Lof is er voor het overzichtelijke, digitale instrumentenbord en de gebruiksvriendelijke druk- en kantelschakelaars voor de bediening van enkele essentiële functies. De sportstoelen geven een goede ondersteuning aan het lichaam. De afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen maken een goede indruk en benaderen het premiumniveau van zustermerk Lexus. Voor wie het interesseert: de sfeerverlichting in de auto past zich automatisch aan het moment van de dag aan, het panoramisch dak is voorzien van een elektromechanische verduistering.

Voor elk wat wils

De marktintroductie van de C-HR is voorzien voor eind van het jaar. De tweede generatie is leverbaar als 1.8 Hybrid (140 pk) en 2.0 Hybrid (198 pk) en voor het eerst ook als 2.0 PHEV (plug-in hybride). Die laatste levert een gecombineerd vermogen van 223 pk en spurt in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Dankzij een accu van 13,6 kWh beschikt de C-HR PHEV – in ideale omstandigheden – over een zuiver elektrisch rijbereik van 66 kilometer. Toyota vermeldt een gemiddeld verbruik van 1 l/100 km maar ook dat is niet meer dan een richtgetal. Off the record is te horen dat een gemiddeld verbruik van 4,5 à 5 l/100 km in normale weers- en rijomstandigheden wel realistisch is. Daar valt mee te leven.

Opdracht volbracht

Met de tweede generatie C-HR leveren Wim Iterbeke en zijn team een overtuigend bewijs van hun kunde, op zijn beurt bewijst Toyota dat het zijn beloften waarmaakt. Met de nieuwe C-HR zet de Japanse constructeur nieuwe maatstaven op het vlak van design en efficiëntie in een marktsegment dat tot nu werd beheerst door de Europese merken. Een gedetailleerd verslag over het verbruik en rijgedrag en rijcomfort volgt later op het jaar, aan de hand van rijimpressies op de openbare weg in uiteenlopende verkeers- en weersituaties. Dan zullen ook de prijzen bekend zijn.