De Toyota C-HR krijgt een ruimer motorenaanbod met een tweede krachtigere hybride variant.

De CH-R, die in 2016 werd gelanceerd, is gepositioneerd als een dynamische crossover met een van de laagste emissiewaarden in zijn klasse. Vanaf het eerste productiejaar wist Toyota al 120.000 exemplaren van de CH-R in Europa te verkopen, wat meteen goed was voor 10% in het C-SUV segment. Bovendien kozen 8 op 10 klanten voor een hybride versie. Dit succes zette zich verder want intussen rijden er meer dan 400.000 Europeanen rond met een Toyota C-HR. In 2020 wordt het motorenaanbod verder uitgebreid met een tweede krachtigere hybride variant. De C-HR krijgt verder ook een dynamischer rijgedrag, een bijgeschaafd design van het koetswerk en het interieur, en een gloednieuwe interface voor de recentste multimediatoepassingen. Wat de hybride aandrijving betreft, heeft de klant voortaan de keuze uit de bekende 1.8l hybride van 122 pk, die wel betere ecoprestaties kan voorleggen dankzij een nieuwe lithium-ion batterij, waarmee de CO2-waarde tot 109g/km (WLTP) daalt. De topversie wordt aangedreven door een 2.0l 'Dynamic Force' en is aanzienlijk krachtiger (184 pk), maar functioneert toch nog zeer sober met een CO2-uitstoot van 118g/km (WLTP). Tenslotte gaan ook het rijcomfort en het geluidsniveau erop vooruit dankzij aanpassingen aan de ophanging. (Belga)