Toyota bouwt EV-gamma verder uit

Toyota stelde de elektrische Urban Cruiser voor. Dit is een elektrische SUV die nog in het najaar 2025 in de toonzaal moet staan. Tegen het jaareinde komt er nog een elektrisch model bij.

Toyota zet vooral in op hybride modellen die vandaag goed liggen bij privéconsumenten voor wie elektromobiliteit (nog) geen oplossing biedt. Toch bouwt Toyota langzaam maar zeker een 100 % elektrisch gamma uit. De Urban Cruiser is zo’n een bijkomend elektrisch model, naast de bZ4X die een opfrisbeurt krijgt. De Urban Cruiser wordt er duidelijk onder gepositioneerd. Het model is een tijd geleden als concept voorgesteld en vandaag toont Toyota deze wagen in feite als tweede. De Urban Cruiser is immers in nauwe samenwerking met Suzuki ontwikkeld. Het is de evenknie van de Suzuki e-Vitara die begin dit jaar met grote trom op de Brussels Motor Show is onthuld.

Met een lengte van net geen 4,2 meter is hij vergelijkbaar met zeg maar een elektrische Opel Mokka. De consument krijgt de keuze tussen twee batterijopties. De long range versie komt tot 400 km ver met één batterijlading.

Tegen eind 2025 voegt Toyota nog een BEV (battery electric vehicle) aan het gamma toe. Dat wordt de C-HR+, waarbij de “+” aangeeft dat het model erg veelzijdig is en ook elektrisch wordt aangedreven. Er komt een versie met een batterijcapaciteit van 57,7 kWh en eentje met 77 kWh. De basisversie is voorwielaangedreven, de topversie heeft ook achteraan een elektromotor. Met deze C-HR+ kan Toyota tegen begin 2026 een volwaardig EV-gamma aanbieden met drie SUV-modellen in het het zogenaamde B-, C- en D-segment.