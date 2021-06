De Japanse constructeur heeft bevestigd dat de opvolger van de compacte Aygo in de Tsjechische productiesite van Kolin wordt gebouwd.

Toyota gaat er prat op dat het model van het nieuwe A-segment dat onder de Yaris wordt gepositioneerd een volledig Europese wagen zal zijn. Niet alleen op Europese bodem ontwikkeld, maar er ook geassembleerd.

Op basis van de eerste niet-officiële schetsen die her en der opduiken, lijkt het compacte model een hogere daklijn te hebben en duidelijk SUV-kenmerken te vertonen. Dat is overigens niet verwonderlijk, want ondanks een grotere luchtweerstand en het daarbij horende verbruik, is de Europese consument nog altijd tuk op deze koetswerkvorm die een zachtere demping combineert met een hogere zitpositie en een meer ergonomische in- en uitstap. Dat laatste is overigens een belangrijk aankoopargument voor een vergrijzende bevolking.

Net als de rest van de Toyota line-up komt ook dit nieuwe model op het huiseigen TNGA-platform, waarbij meteen duidelijk wordt dat deze Aygo-opvolger - de naam is nog niet bekend - niets meer gemeen zal hebben met de Citroën C1 of de Peugeot 108 waarmee hij tot nu toe zijn technische basis deelde.

Over motorisaties is momenteel nog niets bekend. De basismotor die Toyota momenteel gebruikt is de 1.0 driecilinder op benzine, maar ook een hybride aandrijving (uit de Yaris) is niet denkbeeldig omdat die perfect compatibel is met de TNGA-architectuur.

Toyota gaat er prat op dat het model van het nieuwe A-segment dat onder de Yaris wordt gepositioneerd een volledig Europese wagen zal zijn. Niet alleen op Europese bodem ontwikkeld, maar er ook geassembleerd. Op basis van de eerste niet-officiële schetsen die her en der opduiken, lijkt het compacte model een hogere daklijn te hebben en duidelijk SUV-kenmerken te vertonen. Dat is overigens niet verwonderlijk, want ondanks een grotere luchtweerstand en het daarbij horende verbruik, is de Europese consument nog altijd tuk op deze koetswerkvorm die een zachtere demping combineert met een hogere zitpositie en een meer ergonomische in- en uitstap. Dat laatste is overigens een belangrijk aankoopargument voor een vergrijzende bevolking. Net als de rest van de Toyota line-up komt ook dit nieuwe model op het huiseigen TNGA-platform, waarbij meteen duidelijk wordt dat deze Aygo-opvolger - de naam is nog niet bekend - niets meer gemeen zal hebben met de Citroën C1 of de Peugeot 108 waarmee hij tot nu toe zijn technische basis deelde.Over motorisaties is momenteel nog niets bekend. De basismotor die Toyota momenteel gebruikt is de 1.0 driecilinder op benzine, maar ook een hybride aandrijving (uit de Yaris) is niet denkbeeldig omdat die perfect compatibel is met de TNGA-architectuur.