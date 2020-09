Huize Touring, een belangrijke Italiaanse carrosseriebouwer, heeft net zijn nieuwste creatie onthuld en dat is de Aero3. Het model is geïnspireerd op de vormtaal uit de jaren dertig en is van de hand van onze landgenoot en designer Louis de Fabribeckers.

De auto werd onthuld tijdens de Salon Privé, een bijzonder verfijnd Brits auto-evenement. Touring blijft zijn principes trouw door een super-GT volledig opnieuw te ontwerpen en op die manier een uitzonderlijke bolide te creëren.

Hier zijn Louis de Fabribeckers en zijn team gestart met een Ferrari GTC4 Lusso met een V12 motor voorin. Het resultaat oogt als een endurancemodel uit de jaren '30. De inspiratie voor deze uitzonderlijke auto werd gehaald bij de Alfa Romeo 8C 2900 Le Mans. Het nummer 19 op de flanken is het nummer dat de illustere Alfa Romeo droeg tijdens zijn Le Mans deelname in 1938. De centrale achterspoiler is één van de meest opvallende stijlelementen, maar het is even indrukwekkend als harmonieus uitgevoerd. Het "Streamline"-design heeft in dit geval geen noemenswaardige aerodynamische functie, maar het is wel een knipoog naar het erfgoed van Touring op vak van aerodynamica. Wie een "donor" Ferrari bezit, moet nog zes maanden wachten om hem te laten ombouwen tot een AERO3.

De prijs wil Touring liever discreet houden. Het bedrijf garandeert een levenslange beschikbaarheid van koetswerkonderdelen. De bolide wordt overigens gehomologeerd voor straatgebuik en er zullen slechts vijftien exemplaren worden gebouwd om de exclusiviteit te garanderen.(Belga)

