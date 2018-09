Touring neemt twee cargofietsen in gebruik

Zowel Brussel als Gent kampen met specifieke mobiliteitsproblemen, wat pechverhelping niet vergemakkelijkt. Om hieraan te verhelpen, zet Touring vanaf 16 september 2 pechverhelpers in die met een elektrische cargofiets rijden van het merk Urban Arrow. Het pilootproject start vandaag in twee steden, maar het is wel de bedoeling dat Touring op termijn zal overschakelen op een 'groenere' vloot. Daarom werden ook twee elektrische cargofietsen gekozen zodat de pechverhelpers ook het nodige materiaal kunnen meenemen.

Als expert terzake weet Touring als geen ander hoe de meest courante pannes op een efficiënte manier moeten worden verholpen. In meer dan de helft van de gevallen gat het om problemen met banden of batterijen. Dergelijke problemen kunnen worden opgelost met het materiaal dat in de cargofiets past. Tal van elektrische en elektronische problemen kunnen eveneens ter plaatse worden verholpen. In de praktijk kan de monteur 9 op 10 pannes ter plaatse verhelpen. De pechverhelpers op de fiets zullen niet alleen automobilisten met pech, maar ook gestrande elektrische fietsen helpen. Daar gaat het immers ook vaak om problemen met banden, de ketting of een klein elektrisch euvel.(Belga)