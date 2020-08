Wie ook van een bestelwagen degelijke terreincapaciteiten verwacht, kan binnenkort de Torsus Terrastorm bestellen die vrijwel nergens voor terugdeinst.

Voor deze stoere offroad bestelwagen werd de bekende VW Crafter met vierwielaandrijving als basis gebruikt. Uiteraard onderging het voertuig de nodige aanpassingen om tegen het extreem zware werk bestand te zijn. Zo levert een nieuwe ophanging 290 mm bodemvrijheid op en zorgen alle-terrein banden van BF Goodrich en een extra differentieel op de achteras voor de nodige tractie in moeilijke omstandigheden. Verder laat een diepgang van 82 centimeter toe zorgeloos een beek of rivier te doorwaden. Inderdaad, niets of niemand lijkt de Terrastorm te kunnen tegenhouden.

Voor de aandrijving zorgt de bekende viercilinder biturbodiesel van 177 pk en 410 Nm uit de 'gewone'Crafter, die naar keuze wordt gekoppeld aan een manuele zesbak of een achttrapsautomaat. De Torsus Terrastorm komt eind dit jaar op de markt voor een basisprijs van 57.000 euro. Op vraag van de klant kunnen ook specifieke versies, zoals een brandweerwagen of een ambulance, gebouwd worden.(Belga)

Voor deze stoere offroad bestelwagen werd de bekende VW Crafter met vierwielaandrijving als basis gebruikt. Uiteraard onderging het voertuig de nodige aanpassingen om tegen het extreem zware werk bestand te zijn. Zo levert een nieuwe ophanging 290 mm bodemvrijheid op en zorgen alle-terrein banden van BF Goodrich en een extra differentieel op de achteras voor de nodige tractie in moeilijke omstandigheden. Verder laat een diepgang van 82 centimeter toe zorgeloos een beek of rivier te doorwaden. Inderdaad, niets of niemand lijkt de Terrastorm te kunnen tegenhouden.Voor de aandrijving zorgt de bekende viercilinder biturbodiesel van 177 pk en 410 Nm uit de 'gewone'Crafter, die naar keuze wordt gekoppeld aan een manuele zesbak of een achttrapsautomaat. De Torsus Terrastorm komt eind dit jaar op de markt voor een basisprijs van 57.000 euro. Op vraag van de klant kunnen ook specifieke versies, zoals een brandweerwagen of een ambulance, gebouwd worden.(Belga)