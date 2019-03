Topsnelheid van nieuwe Volvo's wordt vanaf 2020 beperkt tot 180 km/u

Zodra deze maatregel "om de gevaren van snelheid tegen te gaan" openbaar werd gemaakt, oogstte hij heel wat kritiek. Sommigen zien het als een pure marketingoperatie die bedoeld is om het merk in de aandacht te brengen. Voorstanders vinden dan weer dat deze beslissing te braaf is en niet ver genoeg gaat. Volvo is van mening dat het debat nog moet worden gestart. "Hebben fabrikanten het recht, of zelfs de verplichting om systemen te installeren die het gedrag van de bestuurder wijzigen wanneer ze te snel rijden, onder invloed rijden of afgeleid worden", vraagt Häkan Samuelsson, voorzitter en CEO van Volvo Cars, zich af. "We hebben geen pasklaar antwoord op die vraag, maar we denken dat we het voortouw moeten nemen en pioniers moeten zijn. Volvo Cars zal op 20 maart in Göteborg, Zweden, zijn ideeën voor de aanpak van dronken en afgeleid rijden voorstellen op een speciaal veiligheidsseminarie in Göteborg, Zweden. Wordt vervolgd.

(Belga)