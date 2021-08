Alain Visser heeft woord gehouden. De Belgische CEO van het Chinese automerk Lynk & Co opende zopas in zijn geboortestad Antwerpen de derde Lynk & Co Club in Europa, de eerste in ons land. Een ontmoetingsplaats voor andersdenkende mensen.

Een Lynk & Co Club is geen traditionele autoshowroom maar biedt een innovatieve kijk op het aspect beleving in de autobranche. Passanten kunnen er de O 1, het enige model van het merk, bewonderen en meteen een proefrit reserveren. Ze kunnen ook lid worden van de club. De locatie met flexibele café- en loungeruimtes in de Drukkerijstraat 20 - tegenover het Modemuseum, op wandelafstand van de Groenplaats en de Kathedraal - kan ook gebruikt worden voor events en biedt ruimte aan lokale partners om de spots te richten op hun merken.

...

Een Lynk & Co Club is geen traditionele autoshowroom maar biedt een innovatieve kijk op het aspect beleving in de autobranche. Passanten kunnen er de O 1, het enige model van het merk, bewonderen en meteen een proefrit reserveren. Ze kunnen ook lid worden van de club. De locatie met flexibele café- en loungeruimtes in de Drukkerijstraat 20 - tegenover het Modemuseum, op wandelafstand van de Groenplaats en de Kathedraal - kan ook gebruikt worden voor events en biedt ruimte aan lokale partners om de spots te richten op hun merken. De Club is ondergebracht in een monumentale brandweerkazerne, de interieurinrichting draagt de signatuur van New Order Arkitektur. Alles in de Club, van de verkochte producten tot het meubilair, is geselecteerd op milieuvriendelijkheid en ethisch verantwoorde grondstoffen. Veel van het historische gebouw is behouden gebleven, de renovatie is uitgevoerd met natuurlijke bouwmaterialen en een klein beetje gerecycled plastic. Zelfs de presentatiepodia zijn ambachtelijk in elkaar geknutseld met gerecycleerde kranten en sloopafval. Verschillende mode-, kunst- en designmerken uit de buurt zijn uitgenodigd om er hun creaties te verkopen.Bezoekers kunnen er niet alleen kennismaken met de 01 maar ook met de Lynk & Co Gear Collection, een selectie van merken met dezelfde waarden inzake duurzaamheid, creativiteit en gemeenschap als Lynk & Co. Denk aan ÖKSQIN, AR.M, House Raccoon, Conscious Antwerp, Dead Artist Society en Serax. Het automerk Lynk & Co en het concept achter de nieuwkomer zijn het geesteskind van Antwerpenaar Alain Visser (57). Onderaan de ladder begonnen op de marketingafdeling van Ford Belgium is die via pitstops bij Opel, Chevrolet en Volvo opgeklommen tot CEO van Lynk & Co, een satellietmerk van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group die ook Volvo en Polestar in portefeuille heeft. De thuisbasis van Lynk & Co is het Zweedse Göteborg waar ook Volvo is gevestigd dat de knowhow en onderdelen heeft geleverd voor de Lynk & Co 01, een (plug-in) hybride SUV op het platform van de Volvo XC40 en Polestar 2.Lees verder onder de foto'sAlain Visser: 'In 2015 wilde Geely-topman Li Shufu een nieuw automerk lanceren dat gebruikmaakt van de Volvo-technologie. Hij zag in mij de geschikte persoon om die idee te realiseren, het aanbod kwam mij goed uit omdat ik aan een nieuwe uitdaging toe was. Als Vice President Marketing, Sales and Costumer Services van Volvo Cars bestond mijn job erin zo veel mogelijk auto's te verkopen. Alsof dat de zin van het leven is. Nog meer auto's is gewoon absurd, 96 procent van de tijd staan die gewoon stil. En als ze rijden, staan ze in de file. 'Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is, zowel op het vlak van product als business. Ik heb de Geely-topman voorgesteld om Lynk & Co te positioneren als een Europees merk en te kiezen voor een revolutionaire aanpak op het vlak van product en business. Uiteindelijk heb ik hem ervan kunnen overtuigen dat mijn revolutionair concept minder risico inhield dan hetzelfde te doen als de andere merken.''Wat is er zo radicaal anders aan ons concept? Wij verkopen geen auto's maar mobiliteit en spelen daarmee in op een trend die zich steeds duidelijker aftekent bij een groeiende groep van vooral jonge consumenten. Een eigen auto is niet langer hun grootste betrachting, mobiliteit daar is het hen om te doen. De auto is daar een onderdeel van. 'Onze betrachting bestaat erin meer mensen met minder auto's te laten rijden, waardoor die efficiënter worden gebruikt. Daarom opteren wij voor 100 procent elektrisch rijden in de stad en voor gedeeltelijk elektrisch rijden in een minder urbaan gebied, waar dat ook zinvol is. 'De Lynk & Co 01 is leverbaar als hybride en plug-in hybrid, gecombineerd met een zuinige 1.5 liter driecilinderbenzinemotor. De normale hybride bezit een vermogen van 197 pk, bij de PHEV loopt dat op tot 261 pk en bedraagt de autonomie 68 kilometer. Dat volstaat. In Europa rijdt de overgrote meerderheid van de mensen minder dan 50 kilometer per dag. Onze modellen zijn full option, de klant kan kiezen tussen twee motorisaties en twee koetswerkkleuren, zwart of blauw. Door daar tien kleuren aan toe te voegen, wordt de auto alleen duurder in de productie maar niet beter.'Lees verder onder de foto'sRonduit revolutionair aan het concept is dat Lynk & Co liever auto's verhuurt dan te verkopen, dat het geen eigen dealernet en eigen showrooms bezit en het onderhoud uitbesteedt aan de Volvo-dealers. 'We keep it simple! Wie lid wordt van onze community kan kiezen tussen huren of kopen waarbij ons verhuurconcept zo voordelig is dat de keuze snel gemaakt is. We hebben er bewust voor geopteerd om niet voor iedereen populair te zijn: Lynk & Co is brutaal radicaal. Wij richten ons tot klanten die een auto handig vinden maar die er geen willen kopen. 'De registratie en afhandeling gebeuren online, drie dagen later wordt de auto aan huis afgeleverd. De maandelijkse huurprijs bedraagt 500 euro - inschrijvingstaks, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Wij verhuren onze auto's op maandbasis, het contract is maandelijks opzegbaar. 'Een clausule in het contract biedt de klant de mogelijkheid om de huurauto aan derden te verhuren of om met meerdere personen één contract af te sluiten en afwisselend gebruik te maken van de auto. Op die manier wordt de huurprijs over meerdere personen gespreid én wordt de auto intensiever en efficiënter gebruikt. 'Als automerk zijn we hiermee uniek en stappen we in de voetsporen van pioniers zoals Netflix en Spotify. Die verkopen geen dvd's of cd's maar films en muziek, wij verkopen geen auto's maar mobiliteit. Onze ambitie bestaat erin de auto-industrie aan te passen aan wat de klant vandaag wil. Wie dat niet doet, wordt op termijn leverancier van slimme bedrijven die services aanbieden zoals Google of andere, vrees ik.''Wie interesse heeft, raden wij aan eerst online een proefrit te reserveren. In de praktijk sluit die een contract af voor één maand en gebruikt hij of zij die periode als langeduurtest. Bij de andere merken krijgt die een testwagen voor hooguit een halve dag ter beschikking. Ten tweede, de 01 is al sinds 2017 op de markt in China en heeft zijn kinderziekten achter de rug. Hij staat op het CMA-platform van de Volvo XC40 en Polestar 2 en gebruikt onderdelen van Volvo, inclusief de motor.'Zelf heb ik ook de gelegenheid gehad om een uurtje proef te rijden met de Lynk & Co 0 1 en mijn eerste indruk is positief. Hij voelt aan als een Volvo XC40, solied en betrouwbaar en vooral zeer goed geëquipeerd. Om een oordeel over verbruik en prestaties te kunnen uitspreken, is het wachten op een rijervaring over meerdere dagen en in uiteenlopende rij- en weersomstandigheden.Zoals gezegd, Lynk & Co verschilt radicaal van andere automerken door de manier waarop het zich positioneert als een verkoper van mobiliteit in plaats van auto's. Het bezit geen eigen dealerorganisatie en zet maximaal in op duurzaamheid door meer mensen met minder auto's te laten rondrijden, door enkel hybridemodellen aan te bieden en af te zien van een lederen bekleding. In de plaats daarvan maakt Lynk & Co gebruik van gerecycleerde visnetten die uit zee zijn geplukt. Showrooms in de traditionele zin van het woord bezit Lynk & Co niet. Die kosten volgens Alain Visser alleen maar geld. 'Onze Clubs zijn een verzamelplek waar leden van onze community elkaar kunnen ontmoeten, waar evenementen worden georganiseerd én waar slechts één model is tentoongesteld. Naar het voorbeeld van Apple en Amazon proberen we klanten aan ons eigen ecosysteem te binden met diensten, acties en ledenvoordeel.'