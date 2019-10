Het gerucht deed al eerder de ronde en vandaag krijgt één en ander duidelijk vorm. Op het autosalon van Los Angeles zal Ford een nieuw 100% elektrisch voertuig voorstellen dat in elk aspect verrassend is.

Op zich is dat niet ongebruikelijk in een tijd waarin quasi dagelijks 100% elektrische auto's worden gelanceerd. Dit model heeft de voorbije dagen voor flink wat ophef gezorgd op het web omdat Ford op het punt staat een EV te onthullen die qua vormgeving verdacht veel op een Mustang lijkt.

De Amerikaanse constructeur voedt de geruchtenmolen door een eerste teaser te onthullen in de vorm van een schets die duidelijk herinnert aan de jongste generatie van deze Amerikaanse coupé. Deze versie oogt als een "shooting brake"-versie van de Mustang GT. We krijgen al een glimp van de koplampen en de achterlichten en de sportieve proporties zijn duidelijk "made in USA". Ford belooft bovendien een een 100% elektrische actieradius van ruim 370 km (volgens de WLTP-meetmethode).

Het spreekt voor zich dat deze aankondiging de nieuwsgierigheid van heel wat autoliefhebbers prikkelt. De officiële onthulling - die staat gepland voor 18 november om 3:00 uur (Europese tijd) in Los Angeles - zal wereldwijd op flink wat belangstelling kunnen rekenen. Het is zelfs mogelijk om het evenement via live streaming te volgen.(Belga)