Renault viert de 20ste verjaardag van de Clio Renault Sport V6, één van de meest tot de verbeelding sprekende en ook meest gegeerde modellen die de Renault Sport divisie ooit heeft gebouwd.

Niet eens zo lang geleden lanceerden autoconstructeurs met de regelmaat van een klok auto's die pure passie uitstraalden. Stel je voor dat Renault vandaag centraal achterin een Clio een V6-motor zou lepelen. Dergelijke oefeningen zou je eerder van een overijverige doe-het-zelver verwachten, maar in 2000 was het een origineel concept van Renault Sport afdeling. Deze bijzondere sportieveling werd ontworpen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van Renault en die verjaardag werd in 1998 gevierd. De auto was een knipoog naar de legendarische Renault 5 Turbo Maxi. Het prototype oogde al erg gespierd en deze Clio V6 kreeg een 3drieliter met 24 kleppen, goed voor 285 pk (voor de competitieversie). De straatversie leverde 230 of 255 pk. Zowel de koffer als de achterbank werd gesupprimeerd om plaats te maken voor de omvangrijke motorisatie centraal achterin. De prestaties waren navenant en de hij vergde een ervaren bestuurder (want er waren geen elektronische hulpmiddelen). Hij leverde wel een sensationele rijervaring in combinatie met een motortimbre dat bij een veel grotere auto past. Vandaag, twintig jaar na de officiële lancering is deze Clio V6 een bijzonder gezochte klassieker en de exemplaren die nog bestaan, worden voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs (ruim 60.000 euro) verkocht. Alles bij elkaar werden er tussen 2000 en 2005 ongeveer 3.000 exemplaren gebouwd. (Belga)

Niet eens zo lang geleden lanceerden autoconstructeurs met de regelmaat van een klok auto's die pure passie uitstraalden. Stel je voor dat Renault vandaag centraal achterin een Clio een V6-motor zou lepelen. Dergelijke oefeningen zou je eerder van een overijverige doe-het-zelver verwachten, maar in 2000 was het een origineel concept van Renault Sport afdeling. Deze bijzondere sportieveling werd ontworpen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van Renault en die verjaardag werd in 1998 gevierd. De auto was een knipoog naar de legendarische Renault 5 Turbo Maxi. Het prototype oogde al erg gespierd en deze Clio V6 kreeg een 3drieliter met 24 kleppen, goed voor 285 pk (voor de competitieversie). De straatversie leverde 230 of 255 pk. Zowel de koffer als de achterbank werd gesupprimeerd om plaats te maken voor de omvangrijke motorisatie centraal achterin. De prestaties waren navenant en de hij vergde een ervaren bestuurder (want er waren geen elektronische hulpmiddelen). Hij leverde wel een sensationele rijervaring in combinatie met een motortimbre dat bij een veel grotere auto past. Vandaag, twintig jaar na de officiële lancering is deze Clio V6 een bijzonder gezochte klassieker en de exemplaren die nog bestaan, worden voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs (ruim 60.000 euro) verkocht. Alles bij elkaar werden er tussen 2000 en 2005 ongeveer 3.000 exemplaren gebouwd. (Belga)