Tijd voor zomerbanden

Nu de lente is begonnen, mogen winterbanden gewisseld worden voor zomerbanden.

Nu de temperaturen weer in stijgende lijn gaan is het aangewezen om je winterbanden zo snel mogelijk door zomerrubber te vervangen. Bij warmere temperaturen slijten winterbanden niet alleen sneller dan zomerbanden maar ze presteren ook minder goed, en dat al vanaf temperaturen boven 7° Celsius.

Verkeersveiligheid

‘Rijden met winterbanden tijdens de zomer is wettelijk toegelaten maar heeft een negatief effect op het weggedrag van de auto en de verkeersveiligheid,’ zegt Filip Rylant van de autosectorfederatie Traxio. ‘Boven 7 ° – en dus zeker tijdens warme dagen – presteren winterbanden beduidend minder goed. Niet alleen is de remafstand langer, ook de wegligging is minder goed dan met zomerbanden. Het is daarom van belang dat de bandenwissel van winter- naar zomerbanden nu snel gebeurt.’

De bandenwissel is ook het uitgelezen moment waarop je bandenspecialist de profieldiepte meet en je banden controleert op mogelijke schade en de juiste spanning. Dit komt niet alleen de levensduur van je banden maar ook het brandstofverbruik van je wagen ten goede. Maar vooral: versleten of beschadigde banden en een niet correcte bandenspanning kunnen leiden tot ongevallen.