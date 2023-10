Tijd voor winterbanden

De wintertijd komt eraan en dit is dus het moment om op onze auto weer winterbanden te monteren.

De omschakeling naar winterrubber heeft in hoofdzaak te maken met dalende temperaturen. Banden zijn vervaardigd van een rubbersamenstelling en die gaat zich onder invloed van temperatuurwijzigingen anders gedragen. De zomerbanden moeten efficiënt en slijtvast blijven op heet, zomers asfalt en daarom is dat rubber eerder stijf.

Keerzijde van de medaille is dat dergelijke banden wanneer het kwik onder de 7°C duikt, inboet aan soepelheid. De band kan zich niet langer aanpassen aan de vorm van de weg waardoor de grip verslechtert en vooral de remweg langer wordt. Een winterband maakt dus niet enkel het verschil op een zeldzame sneeuwdag, maar verbetert het stuurgedrag en verkort de remweg ook op een kurkdroge herfstmorgen met 5°C.

Soepel rubber

Het verschil tussen een zomer- en een winterband is tweeledig. Enerzijds zit in de rubbersamenstelling van de winterband meer silicium waardoor het rubber soepeler is bij lage temperatuur. Anderzijds is de profieltekening anders waardoor deze band water snel en efficiënt afvoert zodat hij ook uitstekend presteert in een typisch Belgische, natte winter.

Verder zie je ook een lamelstructuur in het loopvlak. Al deze kleine lamellen wrijven tegen elkaar waardoor de band (een beetje) opwarmt en nog soepeler wordt. Bovendien werken deze lamellen, die dwars op de rijrichting staan, als kleine ‘haakjes’ om bijkomende tractie te creëren in erg gladde rijomstandigheden zoals ijzel, sneeuw en modder.

Niet duurder

Heel wat automobilisten kijken op tegen het prijskaartje van een bijkomend stel banden. Toch is dit meer een investering dan een kost, want wie zeg maar 100.000 km met een wagen zal rijden, verslijt altijd twee stellen banden. Of dat nu een stel zomerbanen plus een stel winterbanden zijn of twee sets zomerbanden maakt relatief weinig verschil.

Wie wil besparen, kiest best voor een tweede set velgen zodat je de wielen zelf kan wisselen en niet elk seizoen naar de bandencentrale moet. Dit is overigens even eenvoudig als het monteren van een reservewiel bij pandenpech. Voor wie liever niet zelf aan de slag gaat met krik en wielsleutel, is het zaak om tijdig een afspraak te maken bij de plaatselijke bandenboer.