Het voorbije weekend schakelden we over van winter- naar zomertijd en dat is een moment om zomerbanden weer te (laten) monteren.

Winterbanden hebben een specifiek (zachter) rubber en een profiel dat is aangepast om meer veiligheid te bieden in winterse rijomstandigheden. Keerzijde van de medaille is dat de zachtere rubbersamenstelling sneller slijt (en minder grip biedt) bij zomerse temperaturen. Die temperatuur loopt snel op want de oppervlaktetemperatuur van een (asfalt) wegdek dat makkelijk zonlicht absorbeert, stijgt onvermoed vlot.

Bovendien hebben winterbanden meestal een iets hogere rolweerstand door hun specifieke profieltekening, wat het brandstofverbruik verhoogt. In tijden van energiecrisis kunnen alle beetjes helpen om de energierekening te drukken.

Wie eerstdaags zomerbanden monteert of laat monteren, kan de gelegenheid te baat nemen om de banden op de juiste spanning te brengen. Een te lage bandendruk verhoogt eveneens de rolweerstand en het brandstofverbruik. Bovendien zal een wagen slechts een evenwichtig en veilig weggedrag vertonen met een correcte bandenspaning. De juiste gegevens hierover kan je vinden in het instructieboekje van de wagen. Vaak staan deze data ook op een sticker die in de tankklep of aan de binnenkant van de deurstijl is aangebracht.

