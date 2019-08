Rallyrijder Thierry Neuville toonde zijn racetalent ook op circuit in het Duitse TCR-kampioenschap, waar hij een knaldebuut maakte met een pole position en een zege aan het stuur van zijn Hyundai i30.

Onze landgenoot maakte gebruik van de korte zomerstop in het rallywereldkampioenschap om een uitstapje naar de circuitracerij te maken. Daarvoor ruilde hij het stuur van zijn Hyundai i20 WRC in voor dat van een i30 in het hoogstaande TCR-kampioenschap van onze Oosterburen.

"Toen ik klein was, ging ik met mijn familie vaak naar Spa voor de Formule 1 en de 24 Uur. Mijn passie voor rally is altijd groter geweest, maar ook van een race op circuit geniet ik met volle teugen", stelt de vice-wereldkampioen rally. Beide bolides zijn natuurlijk totaal verschillend qua concept. "Deze i30 N TCR ligt veel dichter bij een productiewagen dan mijn vertrouwde i20 WRC", verduidelijkt Neuville. "Maar allebei bieden ze wel unieke sensaties, en het zijn auto's die elk in hun categorie wedstrijden kunnen winnen. In mijn i20 WRC beschik ik over vierwielaandrijving, een centraal differentieel, zowat 400 pk en veel meer ontwikkelde aerodynamica. De i30 N TCR heeft 'maar' 350 pk en blijft een voorwielaandrijver. Het hele design is dus totaal verschillend."

Desondanks wist Neuville zich zeer snel aan de nieuwe situatie aan te passen. Voor zijn allereerste race in de Duitse TCR realiseerde hij de pole position en reed vervolgens onbedreigd naar de zege! En in de tweede manche met een omgekeerde startgrid, die omwille van de hevige regen vroegtijdig werd afgevlagd, eindigde hij knap zesde. Dat smaakt naar meer.(Belga)