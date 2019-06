Hyundai-rallypiloot Thierry Neuville richtte recent zijn tuningbedrijf Life-live op dat zopas zijn eerste creatie voorstelde: de TN5 crosskart.

Thierry Neuville, de vice-wereldkampioen rally van 2018, jaagt dit jaar opnieuw de rallykroon achterna in zijn Hyundai i20 WRC. Maar tegelijk bereidt de Oost-Belg zich toch al een beetje voor op een leven na zijn actieve racecarrière. Vorig jaar richtte hij samen met zijn broer Yannick het tuningbedrijf Life-live op, dat op termijn de opbouw, het onderhoud en de service van rallywagens wil verzekeren, maar zich intussen ook als constructeur van een gloednieuwe crosskart ontpopte: de TN5.

Neuville zette zelf zijn eerste racestappen in deze discipline en was gecharmeerd door het nieuwe X-Crosscar project van de FIA en de RACB. "Een ideale formule voor jongeren en beginnende rally- en rallycrosspiloten om de stiel te leren in een snelle, maar betaalbare bolide", stelt hij. "Vandaar dat we met Life-live besloten om een eigen wagen te ontwikkelen. De TN5 is vandaag productieklaar en voldoet aan de nieuwe FIA-reglementering die in 2020 van kracht wordt."

De Life-live TN5 heeft een stevige veiligheidskooi en wordt aangedreven door een 600cc-motor met sequentiële zesversnellingsbak afkomstig van een motorfiets. De Junior-versie voor jongeren vanaf 13 jaar levert ongeveer 80 pk, terwijl de Senior-versie goed is voor zo'n 120 pk. Een nieuwe rijklare TN5 kost ongeveer 22.000 euro.(Belga)