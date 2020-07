Het pop-upterras 'The Bar' is de hele zomer lang te vinden op een zeer mooie locatie: onder de zuilengalerij voor het museum Autoworld, net buiten het gebouw op de Esplanade in het Jubelpark.

Nu het wildparkeren voorgoed voorbij is op de Esplanade in het Jubelpark, is het er prachtig wandelen en kan je de indrukwekkende gebouwen en de triomfboog in al hun glorie bewonderen. Toch ontbrak er nog iets: een gezellige plek om een verfrissend glaasje te drinken of een hapje te eten.

Tot nu, want deze zomer opent er het pop-upterras 'The Bar', dat helemaal in het teken van Autoworld staat. Van 11 tot 18 uur biedt men een eenvoudige brasseriekaart aan met een uitstekende selectie wijnen, bieren en cocktails. In de keuken staan drie jonge talenten die net aan de beste hotelscholen zijn afgestudeerd: Maxim Vandenbergh, Charlotte Vandenbergh en Karl-Jan Pintens.

De hele zomer lang vervangt 'The Bar' de brasserie van het museum, die de komende maanden in een nieuw jasje wordt gestoken. Als nieuwe Brusselse hotspot is dit de ideale plek voor wie wil genieten van een lunch of een kopje koffie op een terras dat aan alle veiligheidsvoorschriften van de overheid voldoet. En door de aantrekkelijke cocktailkaart wordt een bezoek aan 'The Bar' met vrienden gegarandeerd een feest! Als kers op de taart zit je op de eerste rij om de oldtimerparade te bewonderen die het museum elke dag om 14 uur organiseert.(Belga)

