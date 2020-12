Tesla biedt zijn klanten tal van voordelen bij het gebruik van hun elektrische voertuigen. De constructeur biedt interessante onlinediensten en beschikt tevens over een uitgebreid netwerk van superchargers. Gedurende 2020 kwamen er tal van laadpunten bij. Een overzicht.

Omdat de Belgische Tesla-vloot danig is gegroeid sinds de komst van de Model 3 heeft het merk zijn servicecapaciteit verder uitgebouwd. Zo is de gemiddelde wachttijd om pechverhelping te bereiken teruggebracht tot enkele seconden. Dankzij de inzet van mobiele service units kunnen momenteel 80% van het onderhoudsingrepen bij de klant thuis of op de werkplek worden uitgevoerd zodat de Tesla-rijder zich niet hoeft te verplaatsen. Voor de Tesla Assistance bedraagt de gemiddelde telefonische wachttijd vandaag 3 minuten, enkel op drukke momenten kan het iets langer duren. 87% van de herstellingen wordt al binnen de 24 uur uitgevoerd. Om het opladen te vergemakkelijken, wordt het netwerk met superchargers verder uitgebouwd. Tesla heeft het afgelopen jaar ook nieuwe vestigingen in België geopend en het aantal laadpunten op bestaande sites werd opgevoerd. Zo zijn er vandaag 14 Belgische locaties met Tesla superchargers waar in totaal 156 laadpunten operationeel zijn. Europawijd zijn er nu ruim 570 laadsites met in totaal meer dan 5.500 oplaadpunten verspreid over 29 landen. Zo kunnen Tesla-rijders ook een vakantie in het buitenland plannen zonder al te veel (laad-)stress. Wanneer een Tesla op weg is naar een supercharger zal de "On-Route Battery Warmup"-functie de batterij op intelligente wijze voorverwarmen zodat ze de optimale temperatuur heeft voor een laadbeurt. Dit verkort de oplaadtijd met gemiddeld 25%. Dit netwerk van merkspecifieke superchargers blijft één van de Tesla-troeven ten opzichte van de concurrentie. (Belga)

