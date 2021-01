De Amerikaanse producent van elektrische wagens Tesla plant massaproductie van batterijcellen met een innovatieve nieuwe technologie in zijn gigafabriek in Berlijn.

Dat meldt het Duitse persagentschap dpa op basis van bronnen uit de industrie.

De batterijfabriek zal een nieuwe type cellen produceren met zes keer meer batterijkracht, met elektrodes die veel minder plaats innemen en minder energie verbruiken, aldus de bronnen.

De nieuwe batterijcellen zouden het rijbereik van een elektrische wagen met 16 procent verhogen. Omdat de batterijen krachtiger zijn, moeten er minder cellen per auto ingebouwd worden.

De batterijfabriek is een deel van de geplande gigafabriek van Tesla in de buurt van Berlijn.

