Tesla CEO Elon Musk geeft te kennen dat hij van plan is de New Yorkse Gigafactory snel te heropenen voor de productie van kunstmatige beademingsapparaten, waaraan op dit ogenblik een groot tekort is in de "Big Apple".

Zoals tal van autoconstructeurs ter wereld wil Tesla meewerken aan het bestrijden van de epidemie die de ganse wereld ontwricht. Momenteel woedt de Covid-19 epidemie ook volop in de Verenigde Staten, en in de staat New York in het bijzonder. Tal van ziekenhuizen hebben meer geademingstoestellen nodig om het toenemend aantal van de zwaarst geïnfecteerde mensen te kunnen verzorgen.

Hoewel Elon Musk bij het begin van de epidemie in de VS sceptisch was (over de genomen beslissingen), is de Tesla-baas zich er nu van bewust dat New York bijzondere noden heeft. De stad zal wellicht zwaar te lijden krijgen door een gebrek aan capaciteit in de medische uitrusting. Tesla werd vorige week verplicht om de giga factory van Buffalo, New York te sluiten. Musk geeft aan dat hij bereid is om desite zo snel mogelijk weer op te starten ten dienste van de gezondheidszorg door er beademingsapparatuur te gaan produceren.

De productiesite in New York is gespecialiseerd in toptechnologie, want het merk bouwt er zonnepanelen en componenten voor de fameuze Supercharger V3. Tesla en Medtronic, een belangrijke speler op vlak van medische apparatuur, zijn momenteel volop bezig aan de ontwikkeling van beademingstoestellen.(Belga)

Zoals tal van autoconstructeurs ter wereld wil Tesla meewerken aan het bestrijden van de epidemie die de ganse wereld ontwricht. Momenteel woedt de Covid-19 epidemie ook volop in de Verenigde Staten, en in de staat New York in het bijzonder. Tal van ziekenhuizen hebben meer geademingstoestellen nodig om het toenemend aantal van de zwaarst geïnfecteerde mensen te kunnen verzorgen.Hoewel Elon Musk bij het begin van de epidemie in de VS sceptisch was (over de genomen beslissingen), is de Tesla-baas zich er nu van bewust dat New York bijzondere noden heeft. De stad zal wellicht zwaar te lijden krijgen door een gebrek aan capaciteit in de medische uitrusting. Tesla werd vorige week verplicht om de giga factory van Buffalo, New York te sluiten. Musk geeft aan dat hij bereid is om desite zo snel mogelijk weer op te starten ten dienste van de gezondheidszorg door er beademingsapparatuur te gaan produceren.De productiesite in New York is gespecialiseerd in toptechnologie, want het merk bouwt er zonnepanelen en componenten voor de fameuze Supercharger V3. Tesla en Medtronic, een belangrijke speler op vlak van medische apparatuur, zijn momenteel volop bezig aan de ontwikkeling van beademingstoestellen.(Belga)