Tesla flink onderuit op Wall Street

Tesla ging vandaag flink onderuit op de beurs in New York. De bouwer van elektrische auto's presenteerde een opvallende pick-uptruck, waar de meningen verdeeld over zijn. Beleggers op Wall Street waren daarnaast voorzichtig gestemd vanwege opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat een handelsdeal met China binnen handbereik is.

Tesla flink onderuit op Wall Street © belga