Tesla Cyberquad voor kinderen

Elk gezinslid kan nu elektrisch rijden dankzij de Tesla Cyberquad.

Tesla is de pionier en de referentie van elektrisch rijden. En dat in zowat alle segmenten. De personenwagens zijn al een gigantisch succes en weldra moeten ook de Cybertruck pick-up en de Semi-vrachtwagen in die voetsporen treden. Tegelijk vergeet het bedrijf van Elon Musk ook de kleine liefhebbers van elektrisch rijden niet.

Er is namelijk een Tesla Cyberquad die geschikt is voor kinderen. De elektrische vierwieler met een typisch strak en hoekig design in de stijl van de Cybertruck, kost 1.990 euro en is geschikt voor kinderen tot 12 jaar. De Cyberquad weegt 55 kg, heeft een rijbereik van 19,3 kilometer en een vermogen van 0,5 pk waarmee een snelheid van 13 km/u bereikt kan worden. Schijfremmen op de achteras verzekeren voldoende remkracht en de led-stroken zorgen voor een goede zichtbaarheid.

Een ideaal geschenk voor Sinterklaas? Noteer wel dat kinderen hier met de Cyberquad niet naar school mogen en enkel op een privéterrein kunnen spelevaren.