Tesla heeft het jaar 2020 afgesloten met recordcijfers. De Amerikaanse producent van elektrische wagens bouwde vorig jaar in totaal 509.737 voertuigen, zo maakte hij bekend.

De autobouwer leverde 499.550 voertuigen af, net een fractie minder dan de vooropgestelde 500.000. Zowat 86 procent van de geleverde auto's waren exemplaren van het instapmodel Model 3 of de cross-over Model Y. Topman en medeoprichter Elon Musk zei op de microblogsite Twitter heel fier te zijn op het bereiken van de 'belangrijke mijlpaal' van een half miljoen geproduceerde en geleverde wagens. 'Bij de opstart van Tesla dacht ik dat we (optimistisch) 10 procent kans hadden om alleen nog maar te overleven.'

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Tijdens het vierde kwartaal van 2019 leverde Tesla 180.570 auto's, ook een record. Het waren er ook enkele duizenden meer dan analisten hadden verwacht. Tesla was vorig jaar mogelijk voor het eerst winstgevend. Dit jaar staat het bedrijf voor een forse uitbreiding. De productie van het Model Y in de Chinese stad Shanghai is intussen opgestart en de eerste leveringen worden weldra verwacht, aldus de autobouwer. Voorts zouden er dit jaar ook nieuwe fabrieken opengaan in de Amerikaanse staat Texas en in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn. Dat zal de eerste Europese Tesla-fabriek zijn. Het aandeel-Tesla verveelvoudigde vorig jaar in waarde (+743 procent, aldus het financiële agentschap Bloomberg). De beurswaarde van het bedrijf bedraagt zowat 669 miljard dollar. Het noteert sinds kort in de breed samengestelde index S&P 500 op Wall Street.

