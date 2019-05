Terugblikken op de 100 jaar autogeschiedenis in Autoworld Brussels

Urbain Vandormael Expert autosector

De komende vijf jaar zal de autowereld sterker veranderen dan de voorbije vijftig jaar, aldus een vaak geciteerde quote dezer dagen. Om zich een beeld te kunnen vormen van de geschiedenis van de automobiel loont een bezoek aan twee tentoonstellingen over 100 jaar Bentley en 100 jaar Citroën in Autoworld Brussels dat is ondergebracht in een van de paviljoenen van het Jubelpark.

Autoworld Brussels