Tersana helpt garages bij bodemverontreiniging

Bodemvervuiling is vaak historisch gegroeid. De manier waarop met vloeistoffen zoals smeermiddelen en fossiele brandstoffen moet worden omgegaan is in de voorbije decennia veel strenger geworden. De vervuiling op tal van sites dateert vaak van voor deze periode.

Bedrijven die aangesloten zijn bij Tersana kunnen ook rekenen op een financiële tussenkomst, want bodemonderzoeken en de bijhorende sanering zijn vaak erg prijzig, wat maakt dat ze vaak niet worden uitgevoerd of op de lange baan worden geschoven. Via deze subsidiëring wil Tersana de bodemsanering financieel en technisch haalbaar maken voor familiale KMO-bedrijven in Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat alle probleemsites in kaart worden gebracht en tegen 2036 wil Tersana deze gesaneerd hebben. Naast de saneringen wil Tersana ook een sensibiliserende rol spelen om dergelijke bodemverontreiniging in de toekomst te voorkomen.(Belga)