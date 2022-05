Tellerfraude blijft een plaag

Ondanks de invoering van de Car-Pass wordt er nog veel gesjoemeld met kilometertellers van tweedehandswagens. Vorig jaar vond men zelfs een wagen die bijna 500.000 km was ’teruggedraaid’.

Wie een tweedehandswagen koopt, wil graag de historiek van dat voertuig kennen om te weten of het zijn geld waard. Het is geen geheim dat er veel bedrog bestaat in deze branche, waarbij kilometertellerfraude een favoriete praktijk is bij malafide autohandelaars. Daarvoor is de Car-Pass een handig hulpmiddel omdat dit het logboek van de auto is dat telkens bij een herstelling, een onderhoudsbeurt of de keuring wordt ingevuld met de corresponderende kilometerstand. Hiermee is het terugdraaien van de kilometerstand zo goed als uitgesloten.

Probleem bij import

Toch is het systeem niet helemaal waterdicht voor ingevoerde wagens waarvan soms de gegevens ontbreken, ook al bestaat er sedert 1 januari 2020 een verplichting voor de constructeurs om vier keer per jaar de tellerstand van hun geconnecteerde voertuigen met Car-Pass te delen. Maar dat loopt niet helemaal zoals het hoort volgens Car-Pass.

‘Jammer genoeg verlenen heel wat merken nog geen toegang tot de kilometerstanden van hun geconnecteerde voertuigen”, beweert Michel Peelman gedelegeerd bestuurder van vzw Car-Pass. “De gesprekken verlopen moeizaam en ondanks de wettelijke basis verschuilen sommige fabrikanten zich achter de privacywetgeving of andere juridische en financiële argumenten om de data niet te moeten aanleveren. Vandaar de dringende oproep voor de merken in kwestie om zich 2 jaar na het verstrijken van de deadline, te schikken naar de wetgeving.’

Deze noodzaak blijkt ook uit het feit dat in 2021 nog 1.578 keer tellerfraude werd vastgesteld, met enkele flagrante gevallen. Bij de zwaarste tien gevallen werd de teller schaamteloos met meer dan 300.000 km teruggedraaid. Een Renault Kangoo (bouwjaar 2012) voert deze trieste rangschikking aan met geknoei voor liefst 486.240 km.