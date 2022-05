Technologische voorsprong van Chinese merken op Europese inzake elektrificatie wordt groter

Een bemiddelde Chinees die een nieuwe luxeauto op het oog heeft, prefereert meestal een Duits premiummerk. Gaat het om een elektrische auto, kiest die voor een model made in China. Chinese merken lopen voorop inzake technologische ontwikkeling en bieden meer waar voor hun geld. Een streep door de rekening van de Duitse merken.

De Chinese automarkt is al enkele jaren de grootste en voor de Duitse merken de belangrijkste, China is hun wingewest. Daar lijkt echter verandering in te komen, nu de verkoop van benzinewagens er fors terugloopt en de elektrische modellen van de Duitse merken niet het verhoopte succes kennen. De verkoop van de ID-modellen van Volkswagen bleef vorig jaar ver beneden de voorziene 100.000 eenheden. Voor 2022 zijn 160.000 à 200.000 eenheden vooropgesteld maar in de praktijk zijn er de voorbije vier maanden amper 33.000 exemplaren verkocht.

Duitse merken hebben zichzelf overschat

Elektrische auto’s bezitten in China een marktaandeel van 23 procent, tendens stijgend. Opvallende vaststelling: in de top 10 vinden we geen enkel model terug van een Duits merk. Tesla prijkt op plaats drie maar de Amerikaanse marktleider verkocht dit jaar drie keer minder elektrische auto’s in China dan de nummer één, BYD. Volkswagen vinden we terug op een teleurstellende vijftiende plaats.

Blijkt dat de Chinese constructeurs veel hebben geleerd van hun Duitse partners en inzake elektrificatie zelfs een technologische voorsprong hebben genomen. Dat is ook de Chinese burgers niet ontgaan. De Chinese merken produceren goedkoper en ondertussen ook efficiënter dan hun Duitse collega’s. De modernste autofabrieken staan vandaag in China! Het is geen toeval dat de BMW iX3 en Polestar 2, modellen met een goede reputatie in Europa, in Chinese fabrieken van de band rollen.

Made in Germany is nog altijd een kwaliteitslabel maar niet langer zaligmakend. De Duitse merken hebben zichzelf overschat. Terzelfdertijd verbazen zowel de gevestigde namen als de nieuwe Chinese merken door de snelle en spectaculaire voortuitgang die zij boeken, in alle domeinen. Dat bewijzen de MG Marvel R Electric en MG 5, beide made in China.

De lange lijdensweg van MG

MG is een dochterbedrijf van het Chinese SAIC, nummer één in China en nummer zeven in de wereld. De geschiedenis van het Britse automerk gaat terug tot 1922, het jaar waarin William Morris, verdeler van het merk Morris, besloot om zijn activiteiten uit te breiden en zelf auto’s te gaan bouwen onder de merknaam MG (Morris Garages). Uit die periode stamt ook het achthoekige logo.

In 1935 verkoopt Morris zijn aandelen aan British Leyland dat vanaf de jaren zestig in financiële nood geraakt. De overname door Rover Group levert niet het verhoopte resultaat op. In 1994 wordt Rover op zijn beurt overgenomen door BMW maar ook die reddingsoperatie loopt faliekant af. Ten einde raad verkoopt BMW in 2000 de Britse autogroep voor een snoepcent aan een investeringsgroep die het zorgenkind omdoopt tot MG Rover Group. In 2005 maakt een zoveelste faillissement een einde aan een lange lijdensweg en is het over and out voor de eens zo roemrijke Engelse autonijverheid.

De Chinese autobouwer Nanjing Automobile Group, die later opgaat in Shangai Automotive Industry Corporation (SAIC), ruikt zijn kans en koopt de eigendomsrechten van de merknaam MG en hervat de productie met de MG TF. Een maat voor niets.

De wonderbaarlijke wederopstanding van MG

SAIC is de grootste autogroep van China en werkt samen met Mercedes-Benz en Volkswagen Group. In 2019 stelt de Chinese autogroep de terugkeer van MG op het Europese vasteland in het vooruitzicht, op de Brussels Motor Show 2020 maakt het zijn rentree met de ZS EV, een compacte elektrisch aangedreven SUV. In zijn basisuitvoering kost die minder dan 30.000 euro, voor de luxe-uitvoering – met echt alles erop en eraan – moet 2.000 euro extra worden betaald.

De invoer en verdeling geschiedt door Alcomotive van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens die al heel lang samenwerkt met Aziatische automerken. Alcomotive is recent van naam veranderd en opereert nu onder bedrijfsnaam Astara Western Europe.

Wij zijn intussen twee jaar verder, MG beschikt met de Marvel R Electric en MG 5 over twee elektrische modellen die ertoe doen. De MG Marvel R Electric oogt modern, van Chinese brol is geen sprake meer: de afwerking en gebruikte materialen zijn van gedegen kwaliteit.

Het instrumentenbord en interieur van de MG5 ogen modern en kwaliteitsvol.

De nieuwkomer beschikt in zijn basisversie over achterwielaandrijving, twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 180 pk drijven de achteras aan. Het WLTP-rijbereik bedraagt 402 kilometer, in 7,9 seconden sprint die van 0 naar 100 km/u. De krachtigste versie heeft drie elektromotoren aan boord met een gezamenlijk vermogen van 288 pk en een koppel van 665 Nm en wordt op de vier wielen aangedreven. In minder dan vijf seconden spurt die van 0 naar 100 km/u, het slechte nieuws is dat het WLTP-rijbereik van de krachtigste versie amper 370 kilometer bedraagt. In de praktijk en afhankelijk van de rij- en weersomstandigheden zijn er dat 250 à 300.

Naar het voorbeeld van de Porsche Taycan maakt de Marvel R gebruik van twee versnellingen, om snel te kunnen accelereren en het verbruiken te reduceren. De Marvel R heeft nog meer gemeen met de Taycan: hij rijdt sportief en toch comfortabel. Ook snelladen is mogelijk, aan maximaal 125 kW gelijkstroom. In drie kwartier laadt die op van 5 naar 80 procent.

De Chinese elektrische SUV biedt verrassend veel plaats, dankzij een wielbasis van 2.804 meter. Dé blikvanger is zonder twijfel het 19,4 inch-multimediascherm. Het iSMART-connectiviteitssysteem biedt een ruime waaier aan (online) functies en is opvallend gebruiksvriendelijk. Dankzij stembediening is het systeem ook handsfree te bedienen. Updates geschieden over-the-air (OTA).

14 assistentiesystemen (ADAS) zorgen voor extra veiligheid en comfort. Met een inhoud van 357 liter valt de kofferruimte enigszins tegen en dat geldt ook voor de hoge laaddrempel. In de 2×4-versie is er voorin een tweede (kleine) koffer (150 l), ideaal om de laadkabels op te bergen.

Vergelijk ik de prestaties en het rij- en veercomfort van de MG Marvel R Electric met die van directe concurrenten VW ID.4 of Skoda Enyaq dan slaat die een goed figuur, zeker gezien het verschil in prijs.

De eerste elektrische break

Met de MG 5, de eerste elektrische break op de markt, wil de Chinese constructeur voet aan de grond krijgen op de belangrijke bedrijfswagenmarkt. Directe concurrenten zijn de Ford Focus Clipper, Skoda Octavia Combi en VW Golf Variant, stuk voor stuk succesmodellen.

De MG5 is de eerste elektrische break en moet de poort openen voor MG naar de bedrijfswagenmarkt.

MG is zich hiervan bewust. Komt de MG 5 niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs, qua afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen scoort die uitstekend. Ook ergonomisch zit alles snor. Het infotainmentsysteem bereikt niet de hoge niveau van zijn concurrenten en ook de koffer is met een inhoud van 479 liter kleiner dan die van de Skoda Octavia. En wat jammer dat de rugleuning van de achterbank zich niet laat omvormen tot een vlakke laadvloer. Het ontbreekt ook aan een handige frunk, voor het opbergen van de laadkabels. Temeer omdat de laadpoort zich vooraan bevindt, mooi geïntegreerd in de snuit van de MG 5.

Verwacht van de MG 5 geen adembenemende prestaties, alhoewel. In 8,3 seconden van 0 naar 100 km/u gaat niet onopgemerkt voorbij. Daar zorgt de elektromotor (156 pk) voor, in combinatie met de 61 kWh-accu. Leuk, maar weet dat elke stroomstoot ten koste gaat van de autonomie.

Van een dienstwagen verwacht je dat die comfortabel, veilig en probleemloos rijdt, dat die zuinig is en bedrijfszeker. Een eerste kennismaking levert een overtuigende indruk op. Met een verbruik van 16 à 18 kWh scoort die goed en beschikt die over een realistisch rijbereik van 300 kilometer. Dat de MG 5 in deze tijden van krapte snel leverbaar is, is misschien wel zijn grootste pluspunt.

Verkoop Chinese auto’s in Europa stijgt met 167 procent

In vergelijking met vorig jaar steeg de verkoop van Chinese auto’s in Europa met 167 procent. Nadat de voorbije jaren meerdere onbekende Chinese automerken hebben geprobeerd om in Europa voet aan de grond te krijgen, bewijst het succes van Polestar en MG dat de opmars is ingezet. Naast bekende namen bereiden ook nieuwkomers zoals Nio een elektro-offensief voor met modellen die zowel op stilistisch als prijstechnisch en technologisch vlak nieuwe maatstaven zetten.

Nog bedraagt hun marktaandeel in Europa amper 1,2 procent, maar wat niet is kan nog komen. Ik sluit een invasie van goedkope elektrische modellen uit China niet langer uit. Vast staat dat de Europese constructeurs moeilijke tijden tegemoet gaan, door hun eigen schuld. Zij hebben te laat geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van alternatieve aandrijving en hebben bovendien de kapitale fout gemaakt hun kerncompetenties uit te besteden aan Aziatische toeleveranciers. Die beschikken nu over een monopolie op het vlak van batterijen en halfgeleiders en voeren een verdeel en heerspolitiek die ten koste gaat van de tewerkstelling in de Europese autonijverheid.

Alle Europese autoconstructeurs zijn aangewezen op batterijen uit Azië.

Het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt, het tegendeel is waar. Alles wijst erop dat de Chinese batterij- en chipfabrikanten de Chinese automerken een helpende hand reiken om hun technologische voorsprong inzake elektrificatie verder uit te bouwen. Eendracht maakt macht! Dat kan niet los worden gezien van de politieke constellatie, daarom moet Europa een en ander in een geopolitiek perspectief bekijken, daaruit de nodige conclusies trekken en noodzakelijke stappen ondernemen. Lijdzaam blijven toezien zal onze afhankelijkheid van China nog doen toenemen. Tot welke dramatische situaties dat kan leiden, dat ervaren we dezer dagen aan den lijve met betrekking tot onze energievoorziening vanuit Rusland.