De afgelopen week werd duidelijk dat er op termijn een technische keuring zal komen voor motorfietsen naar analogie met de reeds bestaande keuring voor andere voertuigen (auto's, vrachtwagens en bussen). Hoe die er precies zal uitzien en vooral wie de keuring zal uitvoeren is vooralsnog onduidelijk.

De keuring komt er omdat Europa dat oplegt en zo het aantal ongevallen met motoren wil terugdringen. Heel wat landen, waaronder België, stelden de keuring al jaren uit en de lidstaten hadden tot voor kort de tijd om een uitzondering te vragen aan de hand van een project om de veiligheid van motoren te verhogen. Landen die geen dergelijk project indienden, gaan dus stilzwijgend akkoord met de invoering van een technische motorkeuring. Daarover moet voor het begin van volgend jaar een kader worden gecreëerd waarin duidelijk wordt wie verantwoordelijk zal zijn voor de keuring en vooral wat er zal worden nagekeken.

Het lijkt evident dat veiligheidselementen zoals banden, vering, remmen en verlichting worden nagekeken, mogelijk komt emissie ook aan bod. Of deze keuringen ook door Goca zullen worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk, maar het lijkt wel een optie.

Vanuit de motorwereld (eigenaars en belangenorganisaties) wordt twijfelachtig gereageerd omdat motoren op vlak van veiligheid doorgaans in orde zijn. Het aantal ongevallen met motoren waarbij een technisch gebrek aan de basis ligt, is te verwaarlozen (minder dan 5 procent). Bovendien ligt er meestal een externe oorzaak aan de basis van een ongeval waarbij een motor is betrokken (staat wegdek, onoplettendheid van andere bestuurders, ...). Heel wat motorrijders vrezen ook dat deze keuring een instrument wordt om motorfietsen uit de lage emissiezones te weren terwijl tweewielers de files verkorten omdat ze minder plaats innemen op de weg en op parkings.(Belga)

