De Porsche Taycan gleed het Guinness World Record-boek in tijdens een driftmarathon op de Hockenheimring.

De Porsche Taycan staat in het Guinness World Records-boek voor de langste drift met een elektrische auto. Het decor voor het wereldrecord was het Porsche Experience Centre op de Hockenheimring in Duitsland. Porsche-instructeur Dennis Retera legde 210 rondjes af op de 200 meter lange driftcirkel zonder dat de voorwielen ook maar één keer in dezelfde richting als de bocht wezen: na 55 minuten had de expert in zijwaarts glijden in totaal 42,171 kilometer afgelegd. Door die marathonafstand af te leggen haalde Retera het wereldrecord binnen voor de langste onafgebroken drift in een elektrische auto. De gemiddelde snelheid was 46 km/u. Het record werd behaald met de achterwielaangedreven versie van de Taycan, die al verkrijgbaar is in China.

"Wanneer de stabiliteitsprogramma's uitgeschakeld zijn is vermogensoverstuur met de elektrische Porsche een fluitje van een cent, en dat is uiteraard zeker zo in deze modelvariant die enkel de achterwielen aandrijft", zegt Dennis Retera. "Er is altijd voldoende kracht beschikbaar. Het lage zwaartepunt en de lange wielbasis staan in voor stabiliteit. Het precieze ontwerp van het chassis en de besturing maken steeds een perfect controle mogelijk, zelfs wanneer de auto zijwaarts beweegt". De Nederlander is vandaag hoofdinstructeur op het Porsche Experience Centre Hockenheimring, maar racete voordien in karts, eenzitters en uithoudingsraces. "Toch was het ook voor mij heel vermoeiend om mijn concentratie 210 rondjes lang op peil te houden, vooral omdat het geïrrigeerde asfalt van het driftcircuit niet overal dezelfde grip biedt. Ik concentreerde me op het controleren van de drift met het stuur. Dat is efficiënter dan het gaspedaal te gebruiken en het vermindert het gevaar op wegslippen."(Belga)

