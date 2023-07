Tamiya Wild One Max: speelgoed voor grote jongens

The Little Car Company produceert normaal kleine versies van droomwagens, maar ging nu omgekeerd te werk door van de populaire telegeleide buggy van Tamiya een levensgrote versie te bouwen.

Tamiya is een producent van schaalmodellen die ook vaak tegeleid werken en erg populair zijn bij de liefhebbers. Een van de bestverkochte modellen is de buggy Wild One Max, waar elke gebruiker er misschien van droomde om ook eens zelf in een levensechte versie te rijden.

Dat is nu mogelijk want The Little Car Company die eerder al kleine versies van de Aston Martin DB5, Ferrari Testa Rossa of Bugatti Type 35 op de markt bracht, lanceert een grote variant van de Tamiya Wild One Max waarbij je dus zelf aan het stuur kan.

Straatlegaal

Deze ruige buggy is 3,6 meter lang en 1,9 meter breed, weegt 500 kg en wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 38 pk, wat een vlotte spurt en een topsnelheid van 100 km/u toelaat. Verder heeft de Wild One Max kuipstoelen met vierpuntsgordels, een 5” digitaal dashboard, Brembo-remmen en adaptieve dempers van Bilstein.

Dit is natuurlijk in de eerste plaats een funtuig, maar toch is de Tamiya Wild One Max straatlegaal, zodat je er in principe ook mee op de openbare weg mag. De verkoopprijs bedraagt een goede 40.000 euro, inclusief een telegeleid schaalmodel. Een leuk idee voor de kerst?