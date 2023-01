Taliban ontwikkelen sportwagen

Afghanistan heeft zijn eerste eigen sportwagen: de Entop Mada 9 die onder impuls van de Taliban werd ontwikkeld en gebouwd.

Het Taliban-regime in Afghanistan is normaal afkerig van decadent Westers vertier, maar blijkbaar wordt er toch al eens een uitzondering gemaakt. Zopas werd in Kaboel namelijk een nieuwe sportwagen voorgesteld. En zelfs een heel fraai exemplaar, dat qua design zeker kan wedijveren met de mooiste Italiaanse bolides.

Deze Mada 9 is een creatie van de Entop designstudio in samenwerking met het Afghanistan Technical Vocational Institute (ATVI). ‘Dit een project om het potentieel van ons land op vlak technologie en innovatie aan te tonen, ondanks de moeilijke context waarin we ons nog steeds bevinden’, luidt een mededeling van Entop.

De Entop Mada 9 als de Taliban Supercar.

Een vleugje Corolla

Entop vermeldt dat aan de Mada 9 vijf jaar werd gewerkt door een team van 30 technici. De basis van deze sportwagen die plaats biedt aan twee personen, is een buizenchassis met centraal een motor uit een Toyota Corolla, waarop een gestroomlijnd composiet koetswerk werd geplaatst. Het gaat nog om een prototype dat intussen zijn eerste meters heeft afgelegd. Over de prestaties of de prijs van de Mada 9 werd nog niets gezegd.



De bedoeling is dat de Mada 9 in een eerste fase in Afghanistan op de markt komt, waarna eventueel ook export overwogen kan worden van deze Taliban Supercar.

