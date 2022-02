Porsche lanceert een T-afgeleide van de Macan. Dit is een primeur want de Duitse sportwagenfabrikant reserveerde deze benaming tot nu toe voor (sportievere) tweedeursmodellen zoals de 911 en recent de 718 versies van de Cayman en de Boxster.

De nieuwe Macan T komt bovenop het bestaande gamma (Macan, Macan S en -GTS) van het compacte SUV-model. De T-modellen (Touring) kennen we sinds de jaren zestig en maakten het verschil met een sportievere rijervaring. Die was te danken aan een lager gewicht, een dynamischer afstelling en iets pittigere motoren.

In het geval van de Macan gaat het vooral om een marketingoefening want de T-versie wordt ontwikkeld op basis van de tweeliter instapversie van de Macan (meteen het meest populaire model). Het vermogen van de tweeliter turbomotor bedraagt 265 pk en Porsche geeft aan dat deze versie bijna 60 kg minder gewicht op de vooras legt in vergelijking met de 2.9 V6 van de S-variante die wel een forsere 380 pk levert.

Meegenomen

De Macan T beschikt altijd over vierwielaandrijving en een gerobotiseerde PDK-versnellingsbak. De prestaties van deze T-versie worden geoptimaliseerd door de Sport Response knop op het stuur in combinatie met het (standaard) chronopack centraal op het dashboard. De constructeur zorgt bovendien voor dikkere stabilisatorstangen en een onderstel dat 15 mm dichter bij het asfalt ligt. Eén en ander moet de stuureigenschappen verfijnen, maar zou mogelijk ook het rijcomfort kunnen aantasten.

De prestaties zijn in elk geval meer dan behoorlijk want de oefening van 0 tot 100 km/u lukt in 6,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 232 km/u. Leuk meegenomen is dat deze tweeliter turbomotor uit de VW-rekken komt (hij zit bijvoorbeeld in de Golf GTI) en bekend staat om zijn om zijn zuinig karakter. De Macan T betaal je minstens 73.098 euro en is leverbaar vanaf mei 2022.

