Net zoals we dat bij de Range Rover Evoque van de vorige generatie zagen, lanceert Volkswagen ook een SUV-model waarmee je met de haren in de wind kan rijden. Deze T-Roc Cabriolet zal in wereldpremière worden onthuld op het salon van Frankfurt dat van 12 tot 22 september zal plaatsvinden.

De T-Roc Cabrio meet 4.268 mm, heeft een wielbasis van 2.630 mm, is 1.811 mm breed (zonder buitenspiegels) en 1.522 mm hoog. Net zoals bij de Beetle en de Golf Cabriolet maakt hij gebruik van een klassieke canvas kap. Ze opent en sluit evenwel volautomatisch in slechts 9 seconden en dat lukt zelfs tijdens het rijden (tot een maximumsnelheid van 30 km/u).

De bagageruimte heeft een inhoud van 284 liter en qua uitrusting heeft de klant de keuze tussen de Style de R-Line afwerking. Naast deze twee uitrustingsniveaus kan de klant een extra vleugje stijl toevoegen door 19 inch velgen te kiezen in de plaats van de standaard 17-duims velgen. Tot slot biedt de T-Roc Cabriolet de keuze tussen twee TSI-benzinemotoren. Er is keuze uit de 1.0 driecilindermotor TSI met 115 pk en 200 Nm in combinatie met een manuele 6-bak. Verder is er de krachtiger 1.5 TSI viercilinder met 150 pk en 250 Nm die optioneel met de gerobotiseerde DSG7 wordt geleverd.

Beide versies zijn voorwielaangedreven, een 4x4 versie wordt niet gepland voor deze cabriolet. VW biedt wel een trekhaak aan op dit model en dat is erg zeldzaam voor een cabriolet. De T-Roc Cabrio, die in de VW-fabriek in Osnabrück zal worden gebouwd, zal wellicht in het voorjaar van 2020 op de markt komen.(Belga)