De derde generatie van de Suzuki S-Cross zet in op een beproefd concept en brengt geen grote verrassingen of revoluties. Een restyling en een actuele en completere uitrusting moeten volstaan.

Je zou vermoeden dat Suzuki zijn S-Cross gewoon een lichte facelift heeft gegeven en de SUV met een paar nieuwe snufjes heeft opgeleukt. Wel, het gaat hier wel degelijk over een nieuw model, ook al zijn de koetswerkafmetingen vrijwel op de millimeter gelijk gebleven met een lengte van 4,3 meter en een wielbasis van 2,6 meter. Kijk echter naar de nieuwe snuit, het strakkere profiel en de hertekende achterpartij van deze fraaie crossover en je ziet meteen dat je voor modeljaar 2022 staat.

De restyling geeft de S-Cross een moderner voorkomen. © GF

Ook in het interieur geen spectaculair nieuw design, maar wel een nieuw dashboard met een nieuw multimediascherm voor de bediening van de infotainmentfuncties. De afwerking is prima en de beschikbare ruimte volstaat met een koffer van 430 liter, die na het neerklappen van de achterbank uitgroeit tot een riante laadruimte van 1.230 liter. Tegelijk werd de veiligheids- en comfortuitrusting uitgebreid om aan de huidige standaard in dit segment te voldoen.

Het hertekende dashboard maakt het plaatje compleet. © GF

Mildhybride

Op technisch vlak kreeg het onderstel een upgrade voor een verbeterd rijgedrag en wordt voor de aandrijving een beroep gedaan op de bekende 1.4 liter mildhybride benzinemotor met een vermogen van 130 pk en een maximaal koppel van 235 Nm, dat naar de voorwielen of de vier wielen wordt gestuurd via een manuele of een automatische zesversnellingsbak.

De sprint van 0 naar 100 km/u lukt in 9,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 195 km/u, terwijl het gemiddelde verbruik beperkt blijft tot 5,3 l/100km. Een full-hybride of elektrische variant is voorlopig nog niet in zicht.

Suzuki lanceert de nieuwe S-Cross nog dit jaar in ons land. De prijzen worden eerstdaags bekendgemaakt.

