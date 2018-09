Suzuki lanceert nieuwe Jimny

Deze kleine Suzuki wordt net als zijn voorgangers op een klassiek ladderchassis gebouwd en het koetswerk werd zodanig getekend dat de op- en afrijhoeken voldoende zijn voor het betere terreinwerk. Onder de motorkap zit een klassieke atmosferische 1.5 liter grote benzinemotor die 102 pk levert. In de normale rijmodus drijft deze viercilinder de achterwielen aan, maar op de middenconsole kan men de klassieke vierwielaandrijving inschakelen.

Suzuki voorziet eveneens een korte gearing zodat de Jimny steile hellingen aankan. De nieuwe versie krijgt verder op de voor- en de achteras een elektronische sperfunctie via de remmen. Verder krijgt hij ook hedendaagse rijhulpmiddelen en optioneel is er zelfs een gebruiksvriendelijk infotainmentsysteem. De Jimny wil vooral erg veel offroad mogelijkheden bieden voor een interessant budget, want de GA-basisversie kost 17.999 euro.(Belga)