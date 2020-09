Suzuki introduceert de nieuwe Swace op de Europese markt. Autokenners zullen wellicht het model herkennen, want de Swace is een kloon van de vertrouwde Toyota Corolla.

De Swace is het tweede voertuig dat door Toyota aan Suzuki ter beschikking wordt gesteld in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide constructeurs. De verkoop van de Swace op de Europese markt zal in de winter van 2020 starten. Volgens de fabrikant is dit model een stijlvolle en veelzijdige break, die een soepel en comfortabel rijgedrag wil verzoenen met pittige en zuinige hybride prestaties.

De nieuwe Suzuki pakt uit met een dynamisch koetswerkdesign, dat gekenmerkt wordt door de strak afgelijnde ledkoplampen en het grote radiatorrooster met honingraatpatroon in de snuit. Het interieur is ontworpen met het oog op comfort en functionaliteit en biedt een ruimtelijk gevoel. Ook de bagagecapaciteit van 596 liter is ruim bemeten en past bij de meest uiteenlopende behoeften op vlak van lifestyle of vrijetijdsbesteding.

Het hybride systeem van de Swace combineert een krachtige elektromotor met een 1.8 liter benzinemotor die speciaal werd ontwikkeld met het oog op de hybride aandrijving. Het geheel staat garant voor een verfijnd rijgevoel, krachtige acceleraties, een beperkt brandstofverbruik en lage uitstoot. Het hybride systeem zal automatisch de meest optimale aandrijfmodus gebruiken en kiest al naargelang de rijomstandigheden voor de elektromotor, de verbrandingsmotor of een combinatie van beide.(Belga)

