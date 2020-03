Suzuki geeft de carrière van zijn Baleno een nieuwe impuls met de Cross-versie die op de Zuid-Amerikaanse markt wordt gelanceerd.

Bij ons verdween de Baleno al enkele jaren geleden uit de Suzuki-brochure, maar het model is nog steeds aanwezig op verschillende andere markten. Echter ook niet altijd met evenveel succes, zodat het Japanse merk nu een hippere Cross-variant van de vijfdeurs hatchback uitbrengt voor onder andere de Columbiaanse markt die de primeur kreeg. Het grote nieuws schuilt vooral in de benaming, want tegenover de recent gefacelifte 'gewone' Baleno vertoont de Cross minimale verschillen, zoals zwarte raamlijsten, spatlappen achter de voor- en achterwielen en een stevige dakdrager. Onder de motorkap schuilt een 91 pk sterke 1.4 benzinemotor die gekoppeld wordt aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertrapsautomaat. (Belga)

