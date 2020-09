Suzuki komt met de Jimny opnieuw naar Europa, deze keer gaat het om een lichte vrachtversie met twee zitplaatsen.

Sinds de lancering in 2018 heeft het model zowel particulieren als professionals aangetrokken die op zoek zijn naar een compact wagentje met echte off-road capaciteiten. Na een korte onderbreking omwille van homologatieproblemen komt er een nieuwe versie. Deze speelt nog beter in op de wensen van de klanten met een bagageruimte van 863-liter en een vlakke laadvloer in combinatie met een tussenschot waardoor de lading veilig op zijn plaats blijft. De Jimny geniet de fiscale voordelen van een bedrijfsvoertuig en de compacte 4x4 behoudt zijn ladderchassis met vierwielaandrijving (AllGrip Pro). Deze uitstekend presterende wordt aangedreven door een 105 pk sterke 4-cilinder benzinemotor. Qua veiligheid biedt deze nieuwe versie dezelfde veiligheidsvoorzieningen als de personenwagen waaronder het Dual Sensor Braking System (DSBS) voor de automatische noodstopfunctie, en Hill Descent Stability Control (HDS), waardoor het afrijden van een helling kinderspel wordt. Tot slot is er nu ook de eCall-functie voor noodoproepen. (Belga)

Sinds de lancering in 2018 heeft het model zowel particulieren als professionals aangetrokken die op zoek zijn naar een compact wagentje met echte off-road capaciteiten. Na een korte onderbreking omwille van homologatieproblemen komt er een nieuwe versie. Deze speelt nog beter in op de wensen van de klanten met een bagageruimte van 863-liter en een vlakke laadvloer in combinatie met een tussenschot waardoor de lading veilig op zijn plaats blijft. De Jimny geniet de fiscale voordelen van een bedrijfsvoertuig en de compacte 4x4 behoudt zijn ladderchassis met vierwielaandrijving (AllGrip Pro). Deze uitstekend presterende wordt aangedreven door een 105 pk sterke 4-cilinder benzinemotor. Qua veiligheid biedt deze nieuwe versie dezelfde veiligheidsvoorzieningen als de personenwagen waaronder het Dual Sensor Braking System (DSBS) voor de automatische noodstopfunctie, en Hill Descent Stability Control (HDS), waardoor het afrijden van een helling kinderspel wordt. Tot slot is er nu ook de eCall-functie voor noodoproepen. (Belga)