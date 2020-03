De Suzuki Ignis heeft een facelift ondergaan en kreeg daarmee een vernieuwde styling en een nieuwe motor. Hiermee kan de ultracompacte SUV uit Japan er weer even tegenaan.

De Ignis werd in 2016 gelanceerd en onderscheidt door zijn speelse en eigenzinnige styling. Het gefacelifte model behoudt die typische kenmerken, maar krijgt ook een nieuw radiatorrooster met vijf spijlen in de gekende SUV-stijl van Suzuki, evenals voor- en achterbumpers met trapeziumvormige zilverkleurige beschermplaten, die zijn SUV-karakter en unieke look nog versterken.

In het interieur werd de stijlvolle stadsstijl nog versterkt in dit gefacelifte model, met nieuwe accenten in Gunmetal Gray of blauw, die mooi samengaan met de grijze of blauwe binnenbekleding. Verder werd het dashboard gemoderniseerd met nieuw ontworpen wijzerplaten met een fraai zwart-witcontrast.

Onder de motorkap verenigt de gemoderniseerde 1.2 Dualjet-motor een vinnige respons met een laag verbruik. Die balans wordt mogelijk gemaakt door verbeteringen zoals een elektrische variabele timing voor de inlaatkleppen, een oliepomp met variabele inhoud en elektrische koeljets voor de zuigers. Het brandstofverbruik wordt nog verder gereduceerd wanneer de motor wordt gekoppeld aan het mild hybrid-systeem SHVS, dat wordt gevoed door een lithium-ionbatterij waarvan de capaciteit werd opgetrokken van 3 Ah tot 10 Ah. De elektromotor gebruikt die energie om de verbrandingsmotor bij te staan tijdens acceleraties en zo het brandstofverbruik te beperken. Ten slotte is de wagen ook met CVT-automaat verkrijgbaar, die voor meer rijcomfort kan zorgen.(Belga)

