Op het Autosalon van Tokio pakken de Japanse merken graag uit met uiterst originele creaties waarvan het plaatselijke publiek echt gek is. Dit keer bouwde Suzuki zijn Every bestelwagen om tot een heuse babykamer.

De Suzuki Every is een populaire compacte bestelwagen in het thuisland van deze constructeur. In samenwerking met koetswerkbouwer Combi Corporation werd een zeer originele variant bedacht en ontwikkeld: de Go Anywhere die speciaal is aangepast aan alle noden van gezinnen met heel kleine kinderen. U kent het wel: een uitstapje per auto met een baby vergt heel wat voorbereiding en improvisatie onderweg om die kleine spruit rustig te laten slapen, eten te geven en te verschonen, omdat een gewone wagen daar nu eenmaal niet op is voorzien. Dus besloten ze bij Suzuki eindelijk eens een echte babyauto te ontwikkelen.

Het resultaat is geslaagd en biedt een aantal indrukwekkende oplossingen om de kleintjes te verwennen. Zo is de hele achterpartij omgevormd tot een babykamertje op wielen. Er is plaats om te slapen en de baby te verschonen in een aangenaam en functioneel kader. En verder hangt er aan de achterklep ook een luifel om de 'babykamer' nog verder uit te breiden. Met de aangepaste decoratie lijkt de Suzuki Every Go Anywhere wel een levensgrote barbie-auto. Geïnteresseerden moeten we voorlopig teleurstellen, want deze handige en superschattige babyauto is niet op onze markt verkrijgbaar.(Belga)