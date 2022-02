Brandstofprijzen stijgen en CO2-emissie wordt zwaarder belast. Gaat de consument groener en kleiner rijden? Neen, zeggen de verkoopcijfers en Mazda maakt bekend dat de CX-5 tijdens de voorbije 'salonperiode' het bestverkochte model was.

Mazda wist de voorbije maand iets meer dan 1.000 wagens te verkopen en dat is een opsteker na de moeilijke coronamaanden en -jaren. Opvallend is dat de Belgische koper zijn gewoontes niet meteen verandert, want hij kiest nog altijd voor populaire SUV-modellen. In het geval van Mazda is dat de CX-5 die goed was voor ruim 35 % van de verkoop. Hij wordt op de voet gevolgd door de CX-30 (21,9 %), het compactere SUV-model van Mazda-origine.

De Japanse constructeur geeft ook nog mee dat de CX-5 vooral in Brussel en Vlaanderen succes kent, terwijl de kleinere (en goedkopere) CX-30 in de Franstalige landshelft scoort. Beide SUV-modellen zijn dus goed voor meer dan de helft van de verkoop. De compacte en zuinige Mazda 2 staat pas op de derde plaats in de verkoopcijfers (16,8 %).

Goren is zwaar

Deze trend zien we overigens niet alleen bij Mazda, want SUV en cross-over modellen blijven ook bij andere merken erg populair, vooral omwille van de binnenruimte die ze bieden. Dit type voertuigen werden onlangs nog in Gent besmeurd omdat ze milieuonvriendelijk en zwaar zouden zijn. Feit is dat de meest courante SUV's niet eens over vierwielaandrijving beschikken en nauwelijks meer wegen dan zeg maar een break.

Enkel het iets hogere koetswerk is nefast voor de aerodynamica, wat leidt tot een beperkt meerverbruik. Feit is dat bestelwagens nog hoger zijn en dat ironisch genoeg de zwaarste voertuigen op 's lands wegen vooralsnog groene, elektrisch aangedreven modellen zijn.

Mazda wist de voorbije maand iets meer dan 1.000 wagens te verkopen en dat is een opsteker na de moeilijke coronamaanden en -jaren. Opvallend is dat de Belgische koper zijn gewoontes niet meteen verandert, want hij kiest nog altijd voor populaire SUV-modellen. In het geval van Mazda is dat de CX-5 die goed was voor ruim 35 % van de verkoop. Hij wordt op de voet gevolgd door de CX-30 (21,9 %), het compactere SUV-model van Mazda-origine. De Japanse constructeur geeft ook nog mee dat de CX-5 vooral in Brussel en Vlaanderen succes kent, terwijl de kleinere (en goedkopere) CX-30 in de Franstalige landshelft scoort. Beide SUV-modellen zijn dus goed voor meer dan de helft van de verkoop. De compacte en zuinige Mazda 2 staat pas op de derde plaats in de verkoopcijfers (16,8 %). Deze trend zien we overigens niet alleen bij Mazda, want SUV en cross-over modellen blijven ook bij andere merken erg populair, vooral omwille van de binnenruimte die ze bieden. Dit type voertuigen werden onlangs nog in Gent besmeurd omdat ze milieuonvriendelijk en zwaar zouden zijn. Feit is dat de meest courante SUV's niet eens over vierwielaandrijving beschikken en nauwelijks meer wegen dan zeg maar een break. Enkel het iets hogere koetswerk is nefast voor de aerodynamica, wat leidt tot een beperkt meerverbruik. Feit is dat bestelwagens nog hoger zijn en dat ironisch genoeg de zwaarste voertuigen op 's lands wegen vooralsnog groene, elektrisch aangedreven modellen zijn.