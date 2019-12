De verkoopcijfers van de Nissan Qashqai en X-Trail beginnen te tanen. Nissan zal deze modellen in 2020 vervangen en ook een elektrische SUV aan het gamma toevoegen. De Japanse fabrikant wil zijn belangrijke plaats op de SUV-markt terugwinnen.

Het is geen geheim: Nissan vertrouwt vooral op zijn Qashqai, Juke en X-trail SUV-modellen om volume te draaien op de Europese markt. Het verouderende gamma - met uitzondering van Juke, die net is vernieuwd - is nefast voor de verkoopcijfers van het merk (-24% in Europa) dus het is hoog tijd om te vernieuwen. Medio 2021 zal Nissan de Qashqai en de X-trail worden vervangen en er komt ook een nieuwe elektrische SUV op basis van de Ariya-conceptwagen. Dat bevestigde Gianluca de Ficchy, president van Nissan Europe, in een interview vertelde aan Automotive News Europe.

Volgens de geruchten zal de X-trail (waarvan de verkoop in 2019 met 59% kelderde) als eerste worden vervangen, wellicht nog voor de zomer van 2020. Voor dit model heeft Nissan zijn plannen moeten herzien, want de huidige X-Trail wordt geassembleerd in de Engelse productiesite van Sunderland gebouwd en ook die staat ter discussie. Daarom zal de nieuwe X-Trail voor Europa in Japan worden gebouwd. De (Rogue) conceptversie (dat nog niet officieel is onthuld) komt uit Nissans designstudio in de VS. In september 2020 zal de constructeur de nieuwe Qashqai onthullen. De Qashqai blijft de bestseller van het merk, maar deed het eveneens 11% slechter.

Net als bij Juke zou de volgende Qashqai niet langer een dieselmotor in het gamma hebben, en gebruik maken van de plug-in hybride technologie van Mitsubishi. Daarna, eind 2020, is het de beurt aan de elektrische SUV. Deze laatste zal een vrij prijzig premiumproduct worden. Het is de bedoeling om te concurreren met nieuwe spelers zoals de Ford Mustang Mach-E. Na de Leaf en Micra zou dit model het imago van Nissan moeten verjongen.(Belga)