Supersnelle Tesla Plaid komt naar België

De Plaid-versies van de Tesla’s Model S en Model X met een vermogen van meer dan 1.000 pk zijn binnenkort ook op de Belgische markt verkrijgbaar. Het prijskaartje is navenant.

Het blijft een vreemde situatie: ecologisch rijden met een elektrische aandrijving en tegelijk uitpakken met een waanzinnig vermogen dat een sprint met dragsterallures mogelijk maakt. Dat doet Tesla met de Plaid-versies van de Model S en Model X, die hallucinante prestaties neerzetten en daardoor meer als een prestigeproject van het automerk van Elon Musk moeten worden gezien.

1.020 pk en 2,1 sec

De flamboyante stichter bedacht trouwens zelf de naam van deze ‘superversies’. Plaid verwijst namelijk naar de komische film Spaceballs uit 1987, waarin ‘plaid’ wordt gebruikt als omschrijving voor de meest waanzinnige snelheid ooit. En dat is inderdaad een gepaste benaming voor de snelste Tesla’s die gebruik maken van drie elektromotoren om de vier wielen aan te drijven en een vermogen leveren van maar liefst 1.020 pk en 1.420 Nm koppel.

De Tesla Model X Plaid.

Daarmee zet de Model S Plaid een spurt van 0 tot 100 km/u neer in slechts 2,1 seconden en laat zo niet alleen al zijn concurrenten, maar ook de meeste supercars achter zich. De topsnelheid bedraagt 322 km/u en een rijbereik van 600 km is mogelijk maar dan enkel als er niet de hele tijd plankgas gereden wordt.

De wat zwaardere en minder gestroomlijnde SUV Model X Plaid is iets trager. Al is dat relatief met een spurt van 2,6 seconden die hem dan weer veruit de snelste SUV ter wereld maakt. Beide modellen zijn vanaf eind 2022 leverbaar in België. De Model S Plaid kost 139.990 euro. Voor de Model X Plaid moet 143.990 euro neergeteld worden.