Om de actieradius van elektrische auto's uit te breiden zijn alle middelen goed. Het Duitse Fraunhofer-instituut voor zonne-energiesystemen heeft deze week op de autosalon van Frankfurt een dak voor elektrische auto's voorgesteld dat bestaat uit zonnepanelen met een nieuwe generatie zeer efficiënte cellen.

Fotovoltaïsche cellen met een nominaal vermogen van ongeveer 210 W/m² leveren elektriciteit die op zonnige dagen een bijkomende autonomie van ongeveer 10 km genereren voor een gemiddelde elektrische auto. Om fotovoltaïsche zonne-energie zo efficiënt mogelijk in het dak van een zonnewagen te integreren, ontwikkelden onderzoekers uit Freiburg nieuwe oplossingen.

Het gaat om monokristallijn siliciumzonnecellen die elkaar overlappen en elektrisch worden verbonden via geleidende lijm. Geen enkel oppervlak is dus elektrisch inactief, zoals nog steeds het geval is bij conventionele fotovoltaïsche panelen waar vrije ruimte zit tussen de cellen. Naast een geoptimaliseerde energieproductie biedt deze technologie een uniforme look. Het dak kan overigens in elke kleur worden geschilderd, waardoor men geen verschil ziet met een traditioneel stalen dak. Zonnecellen worden "gelamineerd" met een polymeerfolie tussen de glasplaten van een panoramadak.

Omdat de zonnestraling in elektriciteit wordt omgezet, vermindert deze werking ook het probleem van oververhitting van het interieur wanneer een auto in direct zonlicht wordt geparkeerd. De opgeslagen zonne-energie kan ook worden gebruikt om andere apparatuur zoals airconditioning of verwarming te laten functioneren. Fraunhofer ISE wil ook de mogelijkheid onderzoeken om dit te gebruiken voor grotere oppervlaktes zoals bijvoorbeeld daken van vrachtwagens.(Belga)