Morgan heeft zopas zijn nieuwe driewieler onthuld die de naam 'Super 3' kreeg. Dit origineel voertuig blijft zijn aloude stijl trouw maar pakt uit met een moderne aandrijving.

Morgan is een Engelse artisanale constructeur die roadsters met zeer klassieke stijl blijft vervaardigen. Daarnaast is er ook een driewieler in het gamma die hulde brengt aan het allereerste model van het merk dat oprichter Henry Frederick Stanley Morgan in 1909 ontwikkelde. Er volgde een remake in 2011 en nu werd de opvolger 'Super 3' onthuld.

De eerste Morgan in 1909 was ook een driewieler. © GF

Nu met Ford-motor

Deze Super 3 blijft het originele concept en de stijl uit het begin van de 19de eeuw trouw, maar schuift de motorfietsmotor dit keer aan de kant voor een hedendaagse krachtbron van Ford. Het gaat om een 1,5-liter driecilinder die goed is voor 120 pk en 150 Nm. Die power wordt naar het achterwiel gebracht via een vijfversnellingsbak van Mazda. Morgan geeft nog geen prestatiecijfers vrij, maar met een rijklaar gewicht van slechts 645 kg moet de Super 3 er als een speer vandoor gaan.

Een onafhankelijke voorwielophanging met dubbele driehoeken en schroefveren met pushrods en 20" voorwielen moeten daarbij een degelijk rijgedrag verzekeren. Verder biedt de Super 3 ook meer ruimte en comfort dan zijn voorganger, met een grotere cockpit waarin de stoelen vast staan, maar het stuurwiel en de pedalen versteld kunnen worden.

De prijs van de Morgan Super 3 bedraagt 40.000 pond (ca. 48.000 euro). Morgan heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe driewieler vlot de deur uit zal gaan en rekent vooral op een expansie in de Verenigde Staten om zijn groei door te zetten.

De cockpit werd ruimer en heeft verstelbare pedalen. © GF

