Het Amerikaanse bandenmerk Interstate Tires maakt zijn rentree op de Europese markt. Summa is vanaf 1 november 2019 exclusief importeur en distributeur van Interstate Tires voor de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken.

Summa, een onderdeel van de Nederlandse bandengroep PBG B.V., brengt het Amerikaanse merk Interstate Tires terug op de Europese markt. Met Interstate Tires breidt Summa zijn portfolio uit met een serie betaalbare kwaliteitsbanden voor personen- en bedrijfswagens. Interstate Tires bestaat al sinds 1972 en is gespecialiseerd in de productie van banden voor personenwagens, pick-ups en bedrijfswagens. Het merk is inmiddels in 73 landen wereldwijd vertegenwoordigd. Sinds april 2018 is Interstate Tires onderdeel van TBC Corporation, één van de grootste Noord-Amerikaanse distributeurs van banden voor de vervangingsmarkt.

Het bandenportfolio van Interstate Tires is leverbaar via de Summa-distributiekanalen. In eerste instantie start het merk in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken met een uitgebreide serie allseason- en winterbanden. Komend voorjaar breidt Summa de bandenlijn van Interstate Tires in snel tempo verder uit met de introductie van een breed assortiment zomerbanden.(Belga)