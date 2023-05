Succesverhaal van Cupra in een stroomversnelling

Tot vijf jaar geleden sierde het Cupra-logo de sportieve modellen van Seat. Vanaf 2018 werd Cupra een volwaardig merk, in de schaduw van Seat. Sinds 2021 zijn de rollen omgekeerd en heeft Cupra de lead genomen met modellen die focussen op een jong, sportief en trendgevoelig publiek dat bovendien goed bij kas is.

Een nieuw automerk succesvol in de markt zetten, het lukt zelden. De lange lijdensweg van Infiniti, Lexus en Maybach is daar het beste voorbeeld van. Uitzonderingen op de regel zijn Polestar én Cupra. Dat laatste werd begin 2018 boven de doopvont gehouden door de toenmalige Seat-topman Luca de Meo. Die had het Spaanse dochtermerk van de Volkswagen Group in korte tijd uit de rode cijfers gehaald en wilde van Seat een global brand maken. Daartoe breidde hij het gamma uit en nam een reeks initiatieven die de jonge generatie consumenten moest aanspreken én overtuigen om klant te worden.

Cupra bestaat intussen vijf jaar en het mag gezegd, Cupra heeft de hoge verwachtingen ingelost.

Rebels with a cause

Met de creatie van een tweede merk naast Seat bewees Luca de Meo dat het hem menens was. Met Cupra mikte hij op een jong, sportief en trendgevoelig publiek dat lak heeft aan conventies en bereid is extra betalen om zich te onderscheiden van de grijze massa. Rebels with a cause!

Bedenker van de Cupra-identity was de Luca’s rechterhand Wayne Griffiths, vicepresident marketing & sales van Seat. Door zijn rebelse look en onconventionele manier van denken en handelen maakte de flegmatieke Schot met een Duits paspoort meteen diepe indruk op de doelgroep die hij voor ogen had.

Als eerste model zette Cupra een copy-paste van de succesvolle Seat Ateca in de markt, maar uitgerust met de hoogtechnologische 2.0 TSI 4-cilinderturbobenzinemotor (300 pk en 400 Nm) uit de VW Golf R. In combinatie met de DSG 7-automaat en vierwielaandrijving garandeert die uitermate sportieve prestaties: van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden en een top van 247 km/u. Niet slecht voor een compacte SUV die 1450 kilogram weegt en plaats biedt aan vijf passagiers plus bagage.

De Cupra Tavascan is leverbaar met één of twee elektromotoren.

Nog indrukwekkender zijn de rijstabiliteit en zijn neutraal en veilig weggegedrag, dankzij de 4Drive. Die analyseert de staat van het wegdek in realtime en houdt rekening met de snelheid van de auto en van elk wiel, met de positie van het stuurwiel en met de rijstijl of rijmodus om vervolgens het vermogen bliksemsnel en progressief te verdelen over de juiste wielen. Hoewel we hier te maken hebben met een uitgesproken sportieve wagen is het veercomfort zeer goed, dankzij de adaptieve ophanging die zich aanpast aan de behoeften van de bestuurder.

Oordeelkundig uitgekozen blikvangers zoals het koperkleurige gothic logo en dito buitenspiegels, ruitframes en velgen in glanzend zwart, 19 inch-velgen, vier uitlaatpijpen en een diffuser achteraan beklemtonen het authentieke en sportieve karakter van de eerste generatie Cupra Ateca.

Die kreeg korte tijd later het gezelschap van de Formentor, vernoemd naar de wildste en volgens kenners ook de mooiste rotsformatie van Mallorca. Die diende als inspiratiebron voor chief designer Alejandro Mesonero-Romanos en zijn team, en verklaart de emotionele geladenheid die uitgaat van de Formentor.

Die is leverbaar in twee versies. Als plug-in hybride met een 1.4 TSI-benzinemotor wordt de elektromotor gevoed door een batterij met een capaciteit van 13 kWh die een puur elektrisch rijbereik garandeert van 50 kilometer. Afhankelijk van de motorafstelling levert die combinatie een vermogen van 204 of 245 pk.

De tweede versie, de Formentor VZ, wordt aangedreven door over een 2.0 TSI-benzinemotor (310 pk) én beschikt over vierwielaandrijving. De prestaties zijn navenant: van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden en een verbruik dat rond de 10 l/100 km schommelt. De VZ5, het ultieme topmodel, is nog performanter, sneller én duurder.

Voor welke motorversie de klant ook opteert, een DSG-automaat met dubbele koppeling is standaard. Schakelen kan ook via peddels aan het stuur, een toegift aan sportieve bestuurders die het krachtige motorvermogen optimaal wil benutten.

Cupra goes electric

Met de Born lanceerde Cupra in 2021 zijn eerste volledig elektrisch aangedreven compacte crossover, gebaseerd op de VW ID.3. Met die kanttekening dat de Born veel sportiever oogt én rijdt en ook meer emoties losmaakt. De Cupra Born is een electric car op maat van mensen die op zoek zijn naar een milieuvriendelijke en fiscaal gunstige auto met een vernieuwend design en sportieve prestaties.

Het verbaast mij dat die niet meer kopers vindt in ons land. Dat heeft allicht te maken met zijn prijskaartje waardoor die voor de particuliere klant te duur is.

Roundup en blik in de toekomst

Cupra-topman Wayne Griffith is een doener die ver in de tijd vooruitblikt.

Cupra bestaat intussen vijf jaar en het mag gezegd, Cupra heeft de hoge verwachtingen ingelost en dat ondanks de lange levertijden door corona en het tekort aan halfgeleiders en kabelbomen in 2021 en 2022. De officiële viering van het 5-jarig bestaan had plaats in Berlijn, op de vooravond van de 2023 E-Prix van Berlijn op 22 en 23 april jl., verreden op het oude vliegveld Tempelhof op wandelafstand van het stadscentrum.

Sinds begin van het seizoen 2022-2023 prijkt het logo van Cupra immers op de elektrisch aangedreven racewagens van het Duitse Abt Cupra Formula E–team dat gebruikmaakt van de technologie van het Indische Mahindra Formula E Racing team. Een vreemde constructie waarmee Cupra internationaal meer naambekendheid wil genereren maar of dit engagement daartoe bijdraagt, ik betwijfel het.

Stand vandaag, halfweg het seizoen, is het Abt Cupra Formula E – team nog maar één keer in de punten geëindigd en rijden de Cupra-piloten Nico Müller en Robin Fryns achter de feiten aan. Een geluk bij een ongeluk is dat de publieke belangstelling voor dit kampioenschap ver beneden de verwachtingen blijft. Ook in Berlijn bestond het publiek op de tribunes voor het overgrote deel uit kaderleden en genodigden van de automerken zelf.

Het blijft mij een raadsel waarom constructeurs en sponsors geld blijven investeren in een competitie die geen volk trekt en die nauwelijks aan bod komt in de media. Wegens slechte marketing en een oersaaie bedoening met slechts één race per dag, zonder enige vorm van randanimatie. Een racedag bestaat uit één uurtje kwalificatieritten in de voormiddag en één race in de namiddag, met tussenin een break van ruim drie uur. Een gepland bezoek aan de stands werd op het laatste moment gecanceld.

Het contrast met het wervelende verjaardagsfeest van Cupra op vrijdagavond kon niet groter zijn, met gastheer Wayne Griffiths in een hoofdrol. Die is na het vertrek van Luca de Meo in 2020 gepromoveerd tot CEO van Seat en Cupra.

Van Griffiths wordt verwacht dat hij Seat een stille dood laat sterven én van Cupra een sterk merk maakt dat aanslaat bij een jong en sportief publiek dat goed bij kas is én dat ervan overtuigd is dat elektrische aandrijving de toekomst is.

Want dat is de richting die Cupra uit wil met zijn ambitieus e-modellenoffensief. De stroomversnelling moet ervoor zorgen dat het jonge Spaans merk tegen 2030 jaarlijks een half miljoen wagens verkoopt én winst maakt. Volkswagen Group lijkt niet langer bereid eventuele bedrijfsverliezen voor zijn rekening te nemen, zoals in het geval van Seat dat drie jaar op rij in het rood eindigde.

Met de elektrische Tavascan zet Cupra alvast een stap in de goede richting. Zo futuristisch zijn look, zo vertrouwd de techniek van deze sportieve elektrische SUV-coupé. Een voorafbeelding van de Tavascan was voor het eerst te zien op de Internationale Auto Ausstellung van 2019 in Frankfurt en het verrast de meeste journalisten dat het eindproduct omzeggens een copy-paste is van de conceptcar uit 2019.

Nieuw zijn het verlicht logo en de brede lichtbalk achteraan, gebleven zijn de Cupra-typische led-matrixverlichting met driehoek-signatuur alsook het agressieve lijnenspel dat deze nieuwe SUV-coupé onderscheiden van de VW ID.5 en Skoda Enyaq iV Coupé die allemaal op hetzelfde MEB-platform van Volkswagen staan. Binnenin springt het imposante 15 inch touchscreen in het oog alsook de zwevende middenconsole die de constructeur aanschouwelijk omschrijft als een ‘wervelkolom’.

De Tavascan is vanaf 2024 leverbaar in twee varianten, te weten de achterwielaangedreven Endurance met een vermogen van 286 pk en de VZ met twee elektromotoren met een systeemvermogen van 340 pk. De batterij met een capaciteit van 77 kWh garandeert een WLTP-rijbereik van 520 à 550 kilometer, afhankelijk van het systeemvermogen.

Binnenin de Tavascan springen het 15 duim touchscreen als de zwevende middenconsole in het oog.

Tijdens de feestviering toonde Cupra ook voorafbeeldingen van de compacte Urban Rebel die in 2025 op de markt komt en van de Dark Rebel Concept, een elektrisch aangedreven shooting brake die Wayne Griffiths bestempelt als ‘een droom en de puurste interpretatie van de toekomstvisie van Cupra’.

Van de flegmatieke Schot met Duits paspoort is geweten dat hij allesbehalve een dromer is maar een doener die ver in de tijd vooruitblikt. Dat belooft.