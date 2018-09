Subaru XV krijgt hybride

Net als de vorige generatie, krijgt ook de nieuwe Subaru XV een hybride aandrijving aangemeten. Deze e-Boxer maakt gebruik van de bekende 2,0 liter viercilinder boxerbenzinemotor die hier 145 pk en 188 Nm levert en wordt bijgestaan door een 13,6 pk en 65 Nm sterke elektromotor. Die haalt zijn energie uit een accupakket dat slechts 0,6 kWh groot is. Deze configuratie zou een gemiddeld verbruik van 6,7 l/100 km opleveren. Voor de overbrenging wordt nog steeds beroep gedaan op de Lineartronic CVT-automaat.

De hybride versie van de vorige generatie van de Subaru XV was reeds op de markt in Japan en de Verenigde Staten en zal daar opnieuw opduiken. Maar of de e-Boxer Hybrid deze keer ook de boot naar Europa opgaat, is echter nog verre van zeker.

