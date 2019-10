Na Hyundai gaat ook Subaru een systeem lanceren waarbij de bestuurder alert wordt gemaakt als er een kind op de achterbank zit, wanneer hij of zij het voertuig verlaat. Eén en ander wordt Rear Seat Reminder gedoopt.

Het lijkt een banaal systeem, maar elk jaar sterven er baby's en kinderen die door ouders op de achterbank worden achtergelaten. Vooral jonge kinderen hebben de neiging om in slaap te vallen wanneer een auto gaat rijden. Als de auto stopt, zal het kind vaak niet protesteren wanneer de ouders uitstappen.

Wanneer een voertuig in de zon wordt geparkeerd, loopt de temperatuur in het interieur zeer snel op omdat ventilatie en klimatisering stoppen met werken. Bovendien heeft een auto een aanzienlijk glasoppervlak, wat het broeikaseffect vergroot. Het lichaam van een kind raakt binnen de kortste keren oververhit in dergelijke omstandigheden, waarop het overlijden volgt.

Om dergelijke tragedies te voorkomen, lanceert Subaru "Rear Seat Reminder". Wanneer de bestuurder de motor uitschakelt, verschijnt er een waarschuwing op het dashboard en er gaat ook een alarm af. Zo zal de bestuurder worden herinnerd om de achterbank te controleren. Het auditief signaal wekt mogelijk ook het kind. Het systeem wordt geactiveerd nadat bij het begin van de rit de achterdeuren werden geopend of gesloten.

De eerste Subaru die over deze nieuwe technologie zal beschikken, is de nieuwe Forester e-Boxer die in november in de toonzaal zal staan. Een dergelijk systeem zal op termijn worden verplicht en vanaf 2022 zal ook EuroNCAP de aanwezigheid van dit systeem meenemen in de beoordeling van nieuwe voertuigen.(Belga)